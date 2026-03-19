“Garra Panamá”: la apuesta de Betcris por la Selección a la fiesta del Fútbol 2026

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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Betcris.pa, el sitio oficial de apuestas de la Selección Nacional de Panamá, anunció el lanzamiento de “Garra Panamá”, su nueva campaña rumbo al mundial, protagonizada por el jugador de la selección Cristian Martínez y el reconocido creador de contenido “Tío Memo”.

La campaña producida gracias a la colaboración entre Betcris, TVN Brand Lab y Roadmap Lab, parte de una verdad simple pero poderosa: en Panamá la vida es un vaivén de emociones. A veces se cae, a veces se gana, pero siempre se vive y se celebra juntos. Esa capacidad de levantarse, seguir luchando y celebrar cada pequeña victoria forma parte del ADN del país: la garra panameña.

En esta historia, Cristian Martínez representa el sueño del joven panameño que, con disciplina y perseverancia, logra trascender fronteras y competir en el fútbol internacional. A su lado, “Tío Memo” aporta el tono cercano y auténtico de la cultura popular panameña, conectando con los fanáticos desde el humor, el lenguaje cotidiano y ese clásico “¿Qué xopa?” que refleja el espíritu del país.

Resiliencia y humor: EL ADN de la campaña “Garra Panamá

La narrativa de la campaña retrata momentos cotidianos de la vida en Panamá —desde perder el bus hasta fallar un penal— para mostrar cómo, incluso después de una caída, los panameños siempre se levantan con más fuerza. Y justo ahí aparece la celebración: esa alegría contagiosa que define nuestra identidad.

“Con Garra Panamá quisimos capturar ese espíritu resiliente que caracteriza a los panameños. Somos un país que celebra cada logro, que se levanta después de cada caída y que vive el fútbol con una pasión única. Esta campaña es un homenaje a esa energía colectiva que nos une rumbo al mundial”, señaló Nayrobis Valencia-Aylott, Gerente de Marketing y Publicidad de Betcris.

“Cristian Martínez representa la perseverancia y el talento de nuestra selección, mientras que Tío Memo nos permite conectar con la cultura y el humor del día a día del panameño. La campaña refleja nuestra identidad y nuestra garra”, agregó.

Con esta iniciativa, Betcris, el sitio oficial de apuestas de la Selección Nacional, reafirma su compromiso con el fútbol nacional y con los fanáticos, acompañando a la Selección Nacional de Panamá en su camino hacia el mundial y celebrando el orgullo de todo un país.

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