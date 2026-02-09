GK Properties presenta Boreal, una nueva forma de vivir Obarrio

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

En un evento que reunió a aliados estratégicos, clientes y referentes del sector, GK Properties presentó oficialmente Boreal, su nuevo proyecto residencial en el corazón de Obarrio.

Boreal nace de una idea simple pero profunda: crear un espacio donde el bienestar se sienta todos los días. Es un proyecto pensado para acompañar la rutina diaria y generar un impacto positivo en la vida de quienes lo habitan.

Ubicado estratégicamente en Obarrio, Boreal se integra al concepto de “Barrio de 5 minutos”, permitiendo que servicios, comercios y restaurantes se encuentren a una corta caminata, fortaleciendo la relación entre ciudad, comunidad y vida cotidiana.

El proyecto ofrece tipologías que van desde una hasta tres recámaras, con una composición clara y una identidad definida. Sus amenidades, diseñadas bajo el principio de menos cantidad, más intención, incluyen áreas sociales, espacios de trabajo y bienestar concebidos como extensiones naturales del hogar.

Durante el evento también se realizó la inauguración de la sala de ventas de GK Properties, marcando el inicio de la etapa comercial de Boreal y reafirmando la visión de la desarrolladora de crear proyectos donde la coherencia entre concepto, diseño y experiencia es fundamental.

