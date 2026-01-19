Global Bank celebra doce años acompañando el Desfile de las Mil Polleras, una tradición que une y representa a los panameños

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

La delegación, conformada por más de 800 personas y encabezada por Cristina Hernández de Robinson, Asistente de Presidencia y Gerencia General, con más de 30 años de trayectoria en la organización, honraron esta celebración.

Las calles de Las Tablas volvieron a llenarse de música, color y tradición con el Desfile de las Mil Polleras, un encuentro que reúne a panameños y visitantes alrededor de un momento donde se honra uno de los símbolos más representativos de nuestra nación: la pollera nacional. En este escenario, Global Bank, orgulloso Banco 100% panameño que por doce años ha participado en este evento, reafirmó su compromiso con la preservación de las tradiciones que forman parte de nuestra historia como país y su respeto a la valiosa labor de los artesanos, cuyo trabajo se manifiesta en una obra viva que refleja nuestra identidad.

En esta nueva edición, la delegación del Banco fue encabezada por Cristina Hernández de Robinson, Asistente de Presidencia y Gerencia General, quien con más de 30 años de trayectoria representa los valores de cercanía, constancia y vocación de servicio que distinguen a Global Bank. Ella, junto a más de 800 personas entre clientes, colaboradores, miembros de la Junta Directiva y amigos, se unieron a esta festividad al ritmo del tamborito, luciendo sus atuendos típicos y llenando de alegría las calles de Las Tablas, mientras honraron con orgullo el legado cultural de Panamá.

Por su parte, Jorge Enrique Vallarino Miranda, Gerente General de Global Bank expresó que “llevamos ya 12 años siendo parte del Desfile de las Mil Polleras y, cada vez que estamos aquí, se vive con más fuerza ese orgullo de ser panameños y de pertenecer a este país que tanto queremos. En Global Bank como Banco 100 % panameño y con más de 30 años de trayectoria, apostamos por seguir construyendo una banca cercana, que acompaña a nuestra gente y que se une a estos momentos en los que se celebran las tradiciones de nuestro país.”

La fiesta continuó en la ya conocida Hacienda Global Bank, donde los invitados se reunieron en un ambiente cercano y festivo. La música, a cargo de máximos exponentes del género típico como Ulpiano Vergara y Samy y Sandra Sandoval, junto a la degustación de gastronomía típica y un espectáculo de fuegos artificiales, cerraron con broche de oro una noche marcada por el orgullo de celebrar lo mejor de nuestras raíces.

Es así como Global Bank continúa acompañando iniciativas que fortalecen el tejido social y cultural del país, convencido de que una banca cercana y comprometida con su gente es parte fundamental del desarrollo que todos queremos para Panamá, sin perder de vista el valor de las tradiciones que nos unen y representan como nación.