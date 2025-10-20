Grupo Achurra, Navarro y asociados: Creciendo con nuestros clientes

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

SOCIOS FUNDADORES

Reinaldo Achurra Osses

Luis Oscar Navarro

Como parte del plan de crecimiento y carrera desarrollado para nuestro personal, alineado con nuestra estrategia de crecimiento sostenido y siempre con el objetivo principal de brindar un servicio de excelencia a nuestros clientes, nos complacemos en anunciar el ascenso a Socios de

Omar Vargas – Socio de Servicios de Contabilidad

Omar Vargas, quien cuenta con licencia de Contador Público Autorizado, un Diplomado en NIIF, es especialista en Planilla y Campo Laboral, y miembro del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá.

Omar Vargas cuenta con más de 30 años de experiencia en las áreas de Contabilidad, Auditoría Externa y Finanzas. Ha desempeñado cargos de Gerencia Financiera y de Recursos Humanos en diferentes corporaciones, lo que le ha permitido tener una visión completa e integral de las finanzas empresariales, aportando una asesoría financiera de gran valor a los clientes

Roy Javier Achurra – Socio de Auditoría y Aseguramiento

Roy Javier Achurra, quien posee una Maestría en Finanzas Corporativas, un Diplomado en NIIF y licencia de CPA en Panamá, es miembro de la Comisión de Normas Internacionales de LEA Global Latinoamérica y del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá.

Roy Achurra cuenta con más de 20 años de experiencia en firmas. Previo a su carrera en Achurra, Navarro & Asociados, laboró en una de las firmas Big Four en Panamá, en las áreas de Contabilidad, Auditoría Externa y Finanzas. Cuenta con amplia experiencia en NIIF y NIAS.

Ha participado en múltiples proyectos a lo largo de su carrera profesional, en los que ha tenido la oportunidad de dirigir auditorías de grupos financieros y comerciales a nivel nacional e internacional.

Manuel Vásquez – Socio de Impuestos y servicios financieros

Manuel Vásquez es Licenciado en Contabilidad y Contador Público Autorizado. Posee un Diplomado en Prevención de Blanqueo de Capitales y Delitos Financieros, además de la certificación internacional FIBA AMLCA.Es miembro activo del Colegio de Contadores Públicos de Panamá (CCPA) y de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA).

Con más de 25 años de experiencia en el sector financiero, auditorías externas e internas, posee especialización en tributación, sector fiduciario, prevención de delitos financieros y blanqueo de capitales.

Participa de manera continua en programas de formación, congresos y capacitaciones especializadas relacionadas con la tributación panameña, fideicomisos y prevención de delitos financieros.

Desde su fundación, hace más de 20 años, Achurra, Navarro & Asociados tiene como objetivo principal ser considerados aliados de confianza y estratégicos de nuestros clientes, agregándoles valor a través de nuestros servicios y apoyándolos en temas de cumplimiento, optimización de procesos y asesoría.

Achurra, Navarro & Asociados forma parte de Leading Edge Alliance (LEA Global). LEA Global es una de las cinco principales asociaciones de firmas independientes de contabilidad y consultoría más grandes del mundo, presente en más de 79 países y con más de 20,000 profesionales, y en Panamá es líder dentro de las Asociaciones de Firmas Independientes. La reciente incorporación de CBIZ, considerada una de las 10 firmas más grandes de los Estados Unidos, consolida y fortalece la red a nivel mundial.