Grupo Achurra, Navarro y asociados: Creciendo con nuestros clientes

SOCIOS FUNDADORES
Reinaldo Achurra Osses
Luis Oscar Navarro
Como parte del plan de crecimiento y carrera desarrollado para nuestro personal, alineado con nuestra estrategia de crecimiento sostenido y siempre con el objetivo principal de brindar un servicio de excelencia a nuestros clientes, nos complacemos en anunciar el ascenso a Socios de
Omar Vargas – Socio de Servicios de Contabilidad
Omar Vargas, quien cuenta con licencia de Contador Público Autorizado, un Diplomado en NIIF, es especialista en Planilla y Campo Laboral, y miembro del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá.
Omar Vargas cuenta con más de 30 años de experiencia en las áreas de Contabilidad, Auditoría Externa y Finanzas. Ha desempeñado cargos de Gerencia Financiera y de Recursos Humanos en diferentes corporaciones, lo que le ha permitido tener una visión completa e integral de las finanzas empresariales, aportando una asesoría financiera de gran valor a los clientes
Roy Javier Achurra – Socio de Auditoría y Aseguramiento
Roy Javier Achurra, quien posee una Maestría en Finanzas Corporativas, un Diplomado en NIIF y licencia de CPA en Panamá, es miembro de la Comisión de Normas Internacionales de LEA Global Latinoamérica y del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá.
Roy Achurra cuenta con más de 20 años de experiencia en firmas. Previo a su carrera en Achurra, Navarro & Asociados, laboró en una de las firmas Big Four en Panamá, en las áreas de Contabilidad, Auditoría Externa y Finanzas. Cuenta con amplia experiencia en NIIF y NIAS.
Ha participado en múltiples proyectos a lo largo de su carrera profesional, en los que ha tenido la oportunidad de dirigir auditorías de grupos financieros y comerciales a nivel nacional e internacional.
Manuel Vásquez – Socio de Impuestos y servicios financieros
Manuel Vásquez es Licenciado en Contabilidad y Contador Público Autorizado. Posee un Diplomado en Prevención de Blanqueo de Capitales y Delitos Financieros, además de la certificación internacional FIBA AMLCA.Es miembro activo del Colegio de Contadores Públicos de Panamá (CCPA) y de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA).
Con más de 25 años de experiencia en el sector financiero, auditorías externas e internas, posee especialización en tributación, sector fiduciario, prevención de delitos financieros y blanqueo de capitales.
Participa de manera continua en programas de formación, congresos y capacitaciones especializadas relacionadas con la tributación panameña, fideicomisos y prevención de delitos financieros.
Desde su fundación, hace más de 20 años, Achurra, Navarro & Asociados tiene como objetivo principal ser considerados aliados de confianza y estratégicos de nuestros clientes, agregándoles valor a través de nuestros servicios y apoyándolos en temas de cumplimiento, optimización de procesos y asesoría.
Achurra, Navarro & Asociados forma parte de Leading Edge Alliance (LEA Global). LEA Global es una de las cinco principales asociaciones de firmas independientes de contabilidad y consultoría más grandes del mundo, presente en más de 79 países y con más de 20,000 profesionales, y en Panamá es líder dentro de las Asociaciones de Firmas Independientes. La reciente incorporación de CBIZ, considerada una de las 10 firmas más grandes de los Estados Unidos, consolida y fortalece la red a nivel mundial.