Grupo Distribuidora David presenta por primera vez en Panamá la totalmente Nueva Ford Edge 2026

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Contenido de Marcas CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Grupo Distribuidora David, concesionario con más de 48 años de confianza y liderazgo en la industria automotriz, celebró la develación de la nueva Ford Edge 2026, en el marco del evento automotriz más importante del año, Panama Motor Show. Un modelo icónico que regresa completamente renovado para marcar una nueva era en el segmento de SUVs en Panamá.

Un lanzamiento que se sintió en las nubes. Luego de semanas de una campaña de expectativa y el interés generado de esos amantes del modelo Edge, la narrativa alcanzó su punto máximo en el evento de develación, donde la nueva Ford Edge fue presentada cubierta por una capa de nubes y sobre un piso que recreaba una atmósfera etérea, sorprendiendo a los asistentes.

En el interior, la innovación habla por sí sola: una pantalla central de 13.2 pulgadas junto a un clúster digital que parecen uno solo, creando una experiencia tecnológica envolvente. “Pero lo más poderoso está bajo el capó: un motor completamente híbrido en ambas versiones, con 271 caballos de fuerza y 298 libras de pie de torque. Y como todo Ford, seguridad de clase mundial” destacó Jaime González, Gerente Comercial de Distribuidora David Ford.

Por su parte, Maricarmen Saavedra, Gerente de Mercadeo, destacó el valor del respaldo y la confianza como pilares del concesionario: “La Familia Batinovich es un referente en la industria automotriz y si hay algo que tienen claro es que no se trata solo de vender autos, si no de ofrecer confianza y acompañamiento a nuestros clientes.” Y en esta misma confianza, aprovecharon para lanzar la garantía exclusiva de Distribuidora David para las Baterías Ford Motorcraft, batería de potencia y multimarca, única batería con 8 años de garantía en el mercado.

Innovación y confort elevados

La nueva Ford Edge llega con grandes transformaciones:

Ahora con tres filas de asientos en todas sus versiones, ofreciendo mayor espacio y versatilidad.

Diseño exterior completamente renovado: parrilla, faros delanteros y traseros LED, y nuevos rines.

Interior moderno con pantalla táctil de 13.2 pulgadas y clúster digital de última generación.

Motorización 100% híbrida en ambas versiones, con 271 caballos de fuerza y 298 lb-pie de torque.

Asientos tipo capitán en la versión Titanium, techo panorámico y sistemas avanzados de seguridad Ford Co-Pilot360.

Experiencia y respaldo

Con casi cinco décadas en el mercado, Distribuidora David reafirma su compromiso con los panameños al ofrecer vehículos de clase mundial respaldados por un servicio confiable, cercano y orientado a generar experiencias memorables.

La llegada de la nueva Ford Edge fortalece el portafolio de SUVs de la marca en el país y responde a la demanda de clientes que buscan innovación, eficiencia, seguridad y confort en un solo vehículo.

Para más información ingresa a Grupo Distribuidora David y síguenos en Instagram

Sin duda la experiencia de manejar la nueva Ford Edge, es como manejar en las nubes.