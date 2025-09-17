Hankook Tire presenta sus innovadores diseños en el ‘Día de la Innovación en Diseño 2025’

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Se invitó a las partes interesadas internas y externas al Technoplex el 11 de septiembre para compartir casos de diseño de movilidad innovadores.

Se presentaron y demostraron conceptos de próxima generación, incluyendo el “Neumático Conceptual Sostenible” impreso en 3D y la plataforma de movilidad multidireccional de segunda generación “WheelBot 2”.

Se fortaleció el liderazgo tecnológico mediante la expansión de las alianzas globales a través de la Innovación Abierta.

Hankook Tire & Technology (en adelante, Hankook Tire), empresa líder mundial en neumáticos, organizó el «Día de la Innovación en Diseño 2025» el 11 de septiembre en su sede, Technoplex, ubicada en Pangyo, Seongnam, provincia de Gyeonggi.

El «Día de la Innovación en Diseño» sirve como plataforma para que Hankook Tire muestre su visión de la tecnología de movilidad y sus innovadores logros en diseño, a la vez que presenta nuevas soluciones que integran innovación, diseño y sostenibilidad. El evento también refuerza la colaboración con socios globales para impulsar el liderazgo de la compañía en la movilidad del futuro.

El evento de este año reunió a empleados de Hankook y socios clave, como LG Electronics, Harvestance y CALMANTECH. La reunión destacó los logros y visiones de diseño innovadores que abarcan innovaciones en la fabricación sostenible gracias a la impresión 3D, la robótica y las tecnologías de conducción autónoma.

Durante el evento, Hankook Tire presentó dos resultados de su Proyecto de Innovación en Diseño. El «Neumático Conceptual Sostenible», la primera presentación, se desarrolló bajo el lema «Sostenibilidad Futura» mediante tecnología avanzada de impresión 3D. Utilizando materiales renovables y reciclados, el neumático encarna la visión ESG de la compañía en materia de sostenibilidad. Su distintivo diseño orgánico se logró mediante la colaboración con Harvestance mediante el software «NTop».

Hankook Tire también presentó y demostró la plataforma de movilidad multidireccional «WheelBot 2». «WheelBot 2» es una versión avanzada del modelo de primera generación, codesarrollado en 2022 mediante una colaboración tecnológica con la startup de robótica CALMANTECH. Cuenta con un sistema de ruedas robóticas equipado con neumáticos esféricos triaxiales. Como parte de la demostración, Hankook presentó el «PathCruizer», un modelo conceptual impulsado por «WheelBot 2» con una cápsula biplaza, que presenta una solución diferenciada que destaca nuevas posibilidades para los servicios de movilidad del futuro.

El evento también contó con una presentación de In-baek Park, líder del equipo del Instituto de Investigación de Ingeniería de Producción de LG, sobre el tema “Avances e importancia de la tecnología de impresión 3D”. La sesión brindó valiosas perspectivas sobre las últimas tendencias tecnológicas y fomentó el intercambio de conocimientos entre los participantes.

Hankook Tire también está intensificando sus esfuerzos para fortalecer su liderazgo tecnológico mediante la participación activa en iniciativas de innovación abierta con empresas e instituciones líderes nacionales e internacionales. A través de estas colaboraciones, la compañía continúa mejorando sus capacidades tecnológicas e impulsando la innovación en la industria de la movilidad.

Desde 2012, Hankook Tire ha impulsado el “Proyecto de Innovación en Diseño” en colaboración con importantes universidades de diseño a nivel mundial, como la Universidad de Cincinnati en EE. UU., el Royal College of Art en el Reino Unido y la Universidad de Pforzheim en Alemania. La compañía también impulsa la innovación en la movilidad del futuro mediante alianzas tecnológicas continuas con LG Electronics, Rainbow Robotics, CALMANTECH y otros socios clave.

Gracias a estos esfuerzos, Hankook Tire ha logrado consistentemente resultados sobresalientes en prestigiosos premios de diseño globales, como los premios Red Dot, iF e IDEA, consolidando aún más el prestigio de su marca global unificada, «Hankook», y aumentando su reconocimiento global.

De cara al futuro, Hankook Tire planea mejorar aún más su competitividad global impulsando continuamente la innovación tecnológica y de diseño, aprovechando su infraestructura de I+D de vanguardia, una de las más avanzadas de la industria del neumático.

Acerca de Hankook Tire & Technology Co., Ltd.

Con una búsqueda sin igual de la innovación y la excelencia tecnológica como eje central, Hankook Tire & Technology continúa invirtiendo activamente en la expansión de sus capacidades esenciales para ofrecer a los consumidores la máxima satisfacción en la carretera. Hankook, que actualmente opera en más de 160 países, cuenta con ocho plantas de producción y cinco centros de I+D en todo el mundo, con más de 20.000 profesionales altamente dedicados. Hankook Tire produce neumáticos radiales de alto rendimiento y calidad excepcional para turismos, 4x4, SUV, camionetas ligeras, autocaravanas, camiones, autobuses y vehículos de competición.

Hankook Tire & Technology participa activamente en iniciativas globales de sostenibilidad y está comprometida a hacer del mundo un mejor lugar para vivir. En reconocimiento a este compromiso, Hankook Tire fue reconocida por primera vez en el Dow Jones Sustainability Indices World (DJSI World) en 2011 y, más recientemente, ha estado en la lista durante los últimos seis años a partir de 2016. Además, la empresa recibió la calificación más alta de EcoVadis Business Sustainability Rating durante tres años consecutivos.