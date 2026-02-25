IFZA Panamá: el nuevo modelo de zona franca que apuesta por startups y servicios modernos

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Panamá suma un nuevo actor a su ecosistema empresarial con la llegada de IFZA (International Free Zone Authority), una zona franca que propone un modelo distinto al tradicional y que busca posicionar al país como hub regional de servicios modernos, tecnología y emprendimiento.

En entrevista, Markus Raiser, gerente general de IFZA Panamá, explicó que la propuesta rompe con el esquema clásico de zonas francas centradas en logística, manufactura o grandes multinacionales.

“Normalmente la zona franca se enfoca en logística o producción. Nosotros tenemos un enfoque claro en empresas de servicios”, afirmó.

El corazón del modelo de IFZA está en atraer compañías de servicios profesionales, marketing, redes sociales, tecnología, fintech, criptoactivos y empresas comerciales que busquen establecer oficinas de ventas para Latinoamérica y Norteamérica.

El diferenciador más marcado es su apuesta por startups y pequeñas y medianas empresas. “Nos enfocamos también en pymes y emprendedores que no cuentan con grandes departamentos dedicados a la internacionalización. Queremos ser su socio en ese proceso”, señaló Raiser.

Dicho enfoque, agregó, se alinea con la estrategia nacional para impulsar la exportación de servicios modernos y generar empleos de mayor especialización.

IFZA no solo ofrece los incentivos propios del régimen de una zona franca, sino un acompañamiento integral durante todo el proceso de instalación en Panamá.

La entidad apoya en la constitución de la empresa y el Registro Único de Contribuyentes (RUC), la tramitación ante el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), la gestión de residencias para dueños o directivos, así como en soluciones de oficinas virtuales, coworking y espacios personalizados. También brinda acceso a salas de reuniones, videoconferencias, recepción, servicios administrativos y conexión con bancos y asesores legales, fiscales y laborales.

“Nuestro concepto es que el cliente se concentre en su negocio. Nosotros asumimos la carga administrativa”, explicó Raiser. Además, promueve un ecosistema que incluye servicios de contabilidad, estudios de mercados y, en cooperación con firmas legales y proveedores de servicios corporativos locales, dando soporte en temas legales, fiscales y laborales.

Asimismo, IFZA está absolutamente abierta en trabajar con todos los expertos existentes como abogados, asesores fiscales y financieros que ya hoy en día apoyan a clientes para instalarse en Panamá.

Uno de los pilares del modelo es la digitalización de los procesos. A través de su portal electrónico, el cliente puede completar el establecimiento de su empresa de forma online, con trazabilidad clara de documentos y requisitos.

Según Raiser, esta innovación permitió en Dubái —donde IFZA desarrolló parte de su experiencia— constituir empresas en pocos días, gracias a la conexión electrónica con entidades gubernamentales y la eliminación de trámites físicos.

El objetivo en Panamá es impulsar mayor agilidad y modernización en coordinación con las autoridades locales. A corto y mediano plazo, IFZA proyecta atraer inversionistas que utilicen Panamá como plataforma para operar en América del Norte y del Sur.

El impacto, según Raiser, no sería únicamente directo —con nuevas empresas y empleos de alta gama— sino también indirecto e inducido en sectores como vivienda, servicios, restaurantes, transporte y asesorías profesionales. “La experiencia internacional demuestra que un hub de servicios modernos dinamiza toda la economía”, indicó.

De acuerdo con el gerente general, IFZA evaluó distintos países antes de elegir Panamá como punto de expansión. Entre los factores determinantes mencionó la posición geográfica estratégica, la conectividad y tradición logística, la estabilidad regional, el uso del dólar, el marco legal de zonas francas con incentivos fiscales y la calidad de vida.

No obstante, reconoció que uno de los principales retos es mejorar el conocimiento internacional sobre las ventajas reales del país. “Panamá tiene muchísimo potencial, pero muchas empresas no lo saben. Queremos ayudar a contar esa historia”, afirmó.

IFZA busca posicionarse como el aliado de los ejecutivos que planean expandir sus empresas en la región.

Con un modelo centrado en servicios modernos, procesos digitales y acompañamiento integral, IFZA Panamá aspira a impulsar una nueva generación de zonas francas más ágiles y adaptadas a la economía global.