Incremento salarial en Panamá: cómo complementar la remuneración con beneficios inteligentes

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

En Panamá, hablar de incrementos salariales ya no se limita al monto en la planilla. Hoy, las empresas que desean destacar como empleadores atractivos están replanteando su estrategia de compensación. Más allá del aumento directo del sueldo, el enfoque está en diseñar esquemas flexibles que integren beneficios de valor real para sus colaboradores.

Con la inflación, los cambios laborales y las nuevas expectativas del talento, surge una pregunta clave para el sector empresarial: ¿cómo incrementar la percepción de bienestar y retribución sin comprometer la estructura de costos? Una respuesta cada vez más común es implementar soluciones como Pluxee, que permiten complementar la remuneración con beneficios tangibles, personalizables y eficientes.

Retos del aumento salarial directo

Subir el sueldo no siempre es sostenible ni estratégico

Una mejora salarial implica más que simplemente aumentar cifras en una nómina. Las cargas sociales, los costos indirectos y el impacto en el presupuesto general hacen que muchas veces no sea la vía más eficiente. Además, puede generar expectativas difíciles de mantener en el tiempo.

Por otro lado, hay colaboradores que no perciben estos aumentos como un diferencial, especialmente si otros elementos del entorno laboral no evolucionan. Aquí es donde los beneficios entran a jugar un papel clave.

El valor de complementar con beneficios personalizados

Las soluciones modernas apuntan a algo más que un “bono” ocasional. Pluxee, por ejemplo, ofrece alternativas como su solución digital que permite a cada colaborador utilizar su beneficio en comercios, farmacias, supermercados o establecimientos afiliados. Es un enfoque que combina bienestar, flexibilidad y practicidad.

Y lo más importante: los colaboradores lo valoran. Según estudios internos, más del 70 % de los trabajadores consideran que contar con un beneficio adicional como un vale digital influye directamente en su satisfacción y permanencia en la empresa.

¿Qué es Pluxee y cómo funciona?

Pluxee es un beneficio en formato 100 % digital que las empresas pueden ofrecer a sus colaboradores como complemento a la remuneración. Funciona a través de una aplicación que permite pagar con un código QR en una red de comercios afiliados, que abarca desde alimentos hasta tecnología.

Al estar regulado bajo la normativa de Panamá, permite optimizar los costos laborales y al mismo tiempo brinda a los empleados un mayor poder adquisitivo sin necesidad de incrementar su salario base.

Beneficios concretos para la empresa y el colaborador

· Reducción de carga impositiva al implementar beneficios no salariales.

· Mayor retención de talento al ofrecer propuestas que realmente marcan la diferencia.

· Libertad de uso para el colaborador, sin restricciones complejas.

· Adaptabilidad: se puede ajustar el monto asignado o segmentar por tipo de gasto o periodo del año.

Además, este tipo de soluciones están alineadas con las principales búsquedas de los usuarios como remuneración o vale Panamá comercios, dos temas que constantemente generan interés y tráfico hacia los canales digitales de Pluxee.

Implementación simple y con impacto inmediato

Adoptar Pluxee no requiere complejos procesos internos. La empresa define el monto, da de alta a los colaboradores y estos reciben el beneficio directamente en la app. Así se crea un circuito ágil, controlado y, sobre todo, valorado.

Este tipo de alternativa permite que el tradicional concepto de “aumento salarial” evolucione. Ya no se trata solo de subir números, sino de ofrecer bienestar y poder adquisitivo de forma sostenible.

Redefinir la compensación en Panamá con soluciones inteligentes

La tendencia es clara: las empresas que combinan salario con beneficios como Pluxee generan mayor lealtad y compromiso. Este modelo permite evolucionar más allá del modelo tradicional de compensación.

La compensación ya no es solo un tema de cifras. Es una estrategia integral para construir equipos motivados, comprometidos y estables. ¿Tu empresa ya está dando ese paso?