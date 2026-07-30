Indra Group ve a Panamá como un hub estratégico para acelerar su expansión tecnológica en Centroamérica

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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La multinacional, con más de 20 años de presencia en el país, mantiene una operación anual superior a los $20 millones en Panamá y busca ampliar su participación en ciberseguridad, inteligencia artificial, infraestructura y transformación digital.

Panamá ocupa una posición estratégica dentro de los planes de expansión de Indra Group en Centroamérica. La multinacional tecnológica apuesta por aprovechar la posición logística del país para incrementar su actividad en áreas que van desde la inteligencia artificial y la ciberseguridad hasta la infraestructura, el tráfico aéreo y la transformación digital.

José Fernando Quintero Vargas, Country Manager de Indra Group en Colombia, Ecuador, Centroamérica y el Caribe, aseguró que la compañía confía en las posibilidades de crecimiento del mercado panameño y pretende profundizar una presencia que se extiende por más de dos décadas.

“Estamos convencidos de que Panamá es un hub importantísimo donde queremos seguir invirtiendo y creciendo”, sostuvo Quintero durante una entrevista.

La estrategia se produce en un contexto de fuerte expansión del negocio de Indra Group en Centroamérica. Según el ejecutivo, hace tres años la compañía facturaba alrededor de $35 millones anuales en la región, mientras que actualmente supera los $70 millones.

La meta, indicó, es mantener un crecimiento “a doble dígito”, combinando la expansión comercial con el desarrollo de capacidades tecnológicas y programas de sostenibilidad en los mercados donde opera.

“Nosotros en Centroamérica hace tres años hacíamos cerca de 35 millones de dólares al año. Hoy estamos por encima de 70 millones y queremos seguir creciendo de manera importante”, señaló.

Una operación superior a $20 millones en Panamá

En el caso específico de Panamá, Quintero situó el volumen anual de las operaciones de Indra por encima de los $20 millones. “Nosotros en Panamá independiente de cada año fiscal, estaríamos pivoteando por encima de 20 o 25 millones de dólares cada año”, explicó.

La compañía participa actualmente en diferentes segmentos del mercado panameño. Entre ellos mencionó soluciones de movilidad relacionadas con peajes, sistemas para la gestión y vigilancia aeronáutica, radares, así como proyectos para el sector público.

Indra también trabaja en procesos de modernización y transformación digital de compañías vinculadas con los servicios públicos.

Estas actividades forman parte de un portafolio más amplio que, según Quintero, se estructura alrededor de grandes áreas de negocio: defensa y seguridad; tráfico aéreo; infraestructura y movilidad; espacio, y tecnologías de información.

La región bajo responsabilidad de Quintero, que comprende Colombia, Ecuador, Centroamérica, Caribe y otros mercados, concentra alrededor de $350 millones en contratación comercial y una plantilla de 4,150 profesionales.

Panamá, plataforma logística y tecnológica

Uno de los principales argumentos de Indra Group para incrementar su apuesta por el país es su ubicación y la infraestructura logística existente.

Quintero considera que Panamá todavía tiene margen para utilizar la tecnología como herramienta para elevar la productividad de sus puertos, aeropuertos y demás activos vinculados con la logística.

El ejecutivo explicó que Indra Group ya cuenta con experiencias en América Latina en las que la modernización tecnológica de puertos y aeropuertos ha contribuido a mejorar el manejo de carga y pasajeros y a fortalecer los hubs logísticos.

A su juicio, la digitalización de estas infraestructuras puede convertirse en una herramienta adicional para aumentar la competitividad de Panamá.

Transformación tecnológica del Estado

Otra oportunidad identificada por la compañía está en la digitalización de los servicios gubernamentales.

Quintero considera que proyectos tecnológicos de gran escala pueden mejorar la capacidad del Estado para prestar servicios y aumentar la eficiencia administrativa.

“A través del diseño de proyectos tipo país, con proyectos de gran impacto, podemos ayudar a modernizar el sector público en América Latina”, señaló.

La intención, agregó, es utilizar el conocimiento tecnológico de la compañía en proyectos desarrollados junto con la banca multilateral que permitan atender brechas de transformación digital y modernización de los Estados.

Esta visión regional se complementa con el Memorándum de Entendimiento firmado entre Indra Group y CAF en Panamá en enero de 2026, que establece un marco de colaboración para identificar y estructurar iniciativas de transformación digital y modernización de servicios públicos e infraestructuras en América Latina y el Caribe.

Inteligencia artificial, datos y ciberseguridad

La expansión de Indra Group estará estrechamente vinculada con tres áreas que la compañía identifica como prioritarias para los próximos años: inteligencia artificial, datos y ciberseguridad.

Quintero considera que esas tecnologías están modificando de manera acelerada los procesos de transformación digital tanto en el sector privado como en las instituciones públicas. “Esas tres tecnologías están cambiando de manera dramática la situación actual de la transformación digital tanto en el sector público y privado en América Latina”, sostuvo.

La demanda de estos servicios también obliga a aumentar la disponibilidad de personal especializado. El ejecutivo aseguró que América Latina necesita más de 280,000 ingenieros para atender los requerimientos tecnológicos existentes, cifra que presentó durante la entrevista como una señal de la brecha de talento de la región.

Sostenibilidad acompaña la expansión

El crecimiento tecnológico está acompañado por una estrategia de sostenibilidad integrada al modelo de negocio de la compañía.

El Informe de Sostenibilidad 2025 de Indra para Colombia, Ecuador, Centroamérica y el Caribe registra una plantilla regional de 4,150 personas. De ese total, 105 colaboradores correspondían a Panamá, 73 hombres y 32 mujeres.

“La sostenibilidad ha dejado de ser una aspiración para convertirse en un elemento esencial de la competitividad, la resiliencia y la generación de valor a largo plazo”, señala el ejecutivo en su mensaje incluido en el documento.

En el ámbito social, los programas de sostenibilidad de la compañía pasaron de beneficiar a 2,737 personas en 2024 a 3,433 durante 2025, un incremento de 25.43%.

Panamá fue además sede de la primera Expedición Indra realizada en Centroamérica. La actividad tuvo lugar en la Escuela San Agustín, en el corregimiento de San Agustín de Los Santos, donde ocho voluntarios participaron en la intervención inicial, que incluyó mejoras de infraestructura y entrega de mobiliario escolar.

La invitación a Panamá

Para Quintero, el siguiente paso de la estrategia de Indra Group en Panamá requiere la participación de tres actores: universidades, Estado y sector privado.

A las universidades les plantea establecer alianzas para formar talento que pueda incorporarse a proyectos tecnológicos internacionales.

Al Gobierno le plantea continuar profundizando los procesos de transformación y cierre de brechas tecnológicas para fortalecer la competitividad del país.

Y al sector privado lo invita a desarrollar proyectos mediante esquemas de cocreación que incorporen además componentes de responsabilidad social y ambiental.

“Invitar a pensar con mayor ambición al gobierno panameño para el tema de la transformación y el cierre de brechas tecnológicas para volver más competitivo el país”, señaló.

Para la multinacional, esa combinación de infraestructura logística, demanda de transformación digital y disponibilidad para desarrollar talento convierte a Panamá en una plataforma desde la cual puede continuar ampliando sus operaciones en Centroamérica.