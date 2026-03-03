Integración estratégica posiciona a Quijano & Asociados entre las 10 firmas legales más importantes de Panamá

Las firmas legales Quijano & Asociados y De Obaldía & García de Paredes (DEOGAP) anuncian la formalización de un acuerdo de integración estratégica mediante el cual unifican sus capacidades, equipos y trayectorias bajo una sola identidad institucional: Quijano & Asociados.
Esta integración consolida más de 100 años de experiencia acumulada — 67 años de trayectoria de Quijano & Asociados y 35 años de reconocida práctica de DEOGAP — posicionando a la firma entre las 10 más grandes e influyentes de Panamá. Se trata de un paso decisivo hacia la construcción de una organización más sólida, moderna y preparada para responder a un entorno legal cada vez más complejo y exigente.
Fortaleza local
Como parte de esta nueva etapa, Quijano & Asociados fortalece estratégicamente sus líneas orientadas al mercado local, con especial énfasis en áreas de práctica clave para el desarrollo empresarial del país, tales como Fusiones y Adquisiciones (M&As), Banca y Finanzas, Mercado de Capitales, Contrataciones Públicas, Derecho Fiscal y Litigios y Arbitraje, además de las demás áreas de práctica que históricamente han distinguido a ambas firmas, como el Derecho Corporativo y Planificación Patrimonial.
La unificación bajo una sola marca aportará mayor claridad al mercado, optimizará la experiencia del cliente y consolidará la reputación de la firma como uno de los referentes legales de mayor trayectoria y peso en Panamá.
Más valor al cliente
Esta integración tiene como propósito generar mayor valor para nuestros clientes. La combinación de experiencia, fortalecimiento del talento y ampliación de capacidades nos permite ofrecer una asesoría más robusta, especializada y eficiente.
Nuestra misión es proveer el mejor servicio legal del país, apoyados en la innovación tecnológica y en el mejor talento de la industria jurídica panameña, manteniendo siempre a nuestros clientes en el centro de cada decisión.
Con este acuerdo, Quijano & Asociados reafirma su compromiso con la excelencia, la confianza y la evolución constante, consolidando una firma preparada para liderar el presente y el futuro del sector legal en Panamá.
Nuestra red internacional abarca las siguientes jurisdicciones:
Bahamas, Belice, Hong Kong, Islas Vírgenes Británicas, Liechtenstein, Panamá, Nevis, Seychelles y Suiza.