Integración estratégica posiciona a Quijano & Asociados entre las 10 firmas legales más importantes de Panamá

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Las firmas legales Quijano & Asociados y De Obaldía & García de Paredes (DEOGAP) anuncian la formalización de un acuerdo de integración estratégica mediante el cual unifican sus capacidades, equipos y trayectorias bajo una sola identidad institucional: Quijano & Asociados.

Esta integración consolida más de 100 años de experiencia acumulada — 67 años de trayectoria de Quijano & Asociados y 35 años de reconocida práctica de DEOGAP — posicionando a la firma entre las 10 más grandes e influyentes de Panamá. Se trata de un paso decisivo hacia la construcción de una organización más sólida, moderna y preparada para responder a un entorno legal cada vez más complejo y exigente.

Fortaleza local

Como parte de esta nueva etapa, Quijano & Asociados fortalece estratégicamente sus líneas orientadas al mercado local, con especial énfasis en áreas de práctica clave para el desarrollo empresarial del país, tales como Fusiones y Adquisiciones (M&As), Banca y Finanzas, Mercado de Capitales, Contrataciones Públicas, Derecho Fiscal y Litigios y Arbitraje, además de las demás áreas de práctica que históricamente han distinguido a ambas firmas, como el Derecho Corporativo y Planificación Patrimonial.

La unificación bajo una sola marca aportará mayor claridad al mercado, optimizará la experiencia del cliente y consolidará la reputación de la firma como uno de los referentes legales de mayor trayectoria y peso en Panamá.

Más valor al cliente

Esta integración tiene como propósito generar mayor valor para nuestros clientes. La combinación de experiencia, fortalecimiento del talento y ampliación de capacidades nos permite ofrecer una asesoría más robusta, especializada y eficiente.

Nuestra misión es proveer el mejor servicio legal del país, apoyados en la innovación tecnológica y en el mejor talento de la industria jurídica panameña, manteniendo siempre a nuestros clientes en el centro de cada decisión.

Con este acuerdo, Quijano & Asociados reafirma su compromiso con la excelencia, la confianza y la evolución constante, consolidando una firma preparada para liderar el presente y el futuro del sector legal en Panamá.

Nuestra red internacional abarca las siguientes jurisdicciones:

Bahamas, Belice, Hong Kong, Islas Vírgenes Británicas, Liechtenstein, Panamá, Nevis, Seychelles y Suiza.