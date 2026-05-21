Jetour con representación de Petromotors presentó oficialmente en Panamá el nuevo G700

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Contenido de Marcas CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Petromotors presentó oficialmente en Panamá el nuevo Jetour G700, un modelo que marca la entrada de una nueva generación de vehículos todoterreno de lujo al mercado local. El lanzamiento reunió a medios de comunicación, invitados especiales y representantes internacionales de la marca en un encuentro enfocado en innovación, tecnología y visión de futuro.

Durante la actividad participaron ejecutivos globales y regionales de Jetour, entre ellos Mr. Ke Chuandeng, Presidente de Jetour Internacional; Mr. Shi Jilong, Gerente General de Jetour Latinoamérica; así como Alejandro Torres, Director General de Petromotors, y Carlos de la Guardia, Director Comercial de Petromotors. Los voceros destacaron el crecimiento acelerado que ha tenido la marca en más de 100 países y el papel estratégico que representa Latinoamérica dentro de su expansión internacional.

El protagonista de la noche fue el nuevo Jetour G700, un vehículo diseñado para combinar lujo, desempeño y capacidades off-road de alto nivel. El modelo incorpora la nueva arquitectura inteligente GAIA y un avanzado sistema híbrido que integra un motor 2.0L Turbo con motores eléctricos, permitiendo desarrollar hasta 892 caballos de fuerza y un torque de 1,135 Nm. Además, ofrece una autonomía combinada de hasta 1,100 kilómetros.

Los ejecutivos resaltaron que el G700 fue creado para ofrecer una experiencia premium tanto en ciudad como en terrenos extremos, integrando asistentes de conducción impulsados por inteligencia artificial, sistemas avanzados de seguridad ADAS y una propuesta interior enfocada en el confort y la exclusividad. Entre sus características destacan acabados de alta gama, asientos con funciones de masaje y ventilación, además de un sistema de sonido Lexicon utilizado en marcas de lujo.

Alejandro Torres, Director General de Petromotors, destacó que la llegada de este modelo responde a una transformación profunda en las preferencias del consumidor local. “Panamá ya no solo busca un medio de transporte, busca tecnología y eficiencia. Que el 41% de los SUV vendidos en el país sean de marcas chinas no es una casualidad; es el reflejo de una industria que ofrece mayor valor, innovación y seguridad por cada inversión”, afirmó Torres.

Con respecto al posicionamiento de este nuevo modelo, Carlos de la Guardia Jurado, Director Comercial de Petromotors, fue categórico sobre las ambiciones de la empresa: “Así como logramos consolidarnos y liderar con total autoridad el mercado de los SUV de 7 pasajeros en Panamá, ahora con la llegada del Jetour G700 venimos decididos a liderar el segmento 4x4. La expedición al Volcán Barú fue solo la primera demostración en terreno real de que tenemos el producto, la tecnología híbrida de 892 caballos de fuerza y la estrategia comercial necesaria para convertirnos en la nueva referencia del todoterreno en el país”, afirmo De la Guardia Jurado.

Previous Next

Como parte de su llegada al país, el Jetour G700 protagonizó una expedición al Volcán Barú, el punto más alto de Panamá con 3,475 metros de altura, desafío que completó sin modificaciones mecánicas. La experiencia estuvo liderada por expertos locales y reforzó el posicionamiento del modelo como un vehículo preparado para enfrentar condiciones exigentes sin sacrificar confort ni tecnología.

Con este lanzamiento, Petromotors reafirma su apuesta por el crecimiento de Jetour en Panamá, respaldada por una red nacional de talleres, servicio postventa y soporte técnico especializado. La llegada del G700 fortalece la presencia de la marca en el segmento SUV premium y proyecta una nueva etapa enfocada en innovación, aventura y experiencias de conducción de alto nivel.