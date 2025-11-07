Junta directiva de ADIMAQ traza hoja de ruta 2026: la asociación lidera la visión estratégica y la competitividad del sector

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

La Asociación de Distribuidores de Maquinarias (ADIMAQ), la voz colectiva de la industria y la asociación líder de maquinaria y equipos de Panamá celebró recientemente una sesión de trabajo crucial de su Junta Directiva para revisar y validar la Hoja de Ruta que guiará a la asociación durante el año 2026. Esta reunión marca el inicio de una etapa de máxima actividad gremial y estratégica, centrada en maximizar el valor para sus miembros y consolidar el rol de la industria en el desarrollo económico del país.

La sesión sirvió para reafirmar los principios fundamentales de ADIMAQ, que incluyen la Integridad, actuando con ética y transparencia; la Unidad, siendo la voz colectiva de sus miembros; y la Excelencia, fomentando la innovación y la calidad en el mercado de maquinaria.

La visión para 2026 se centrará en potenciar tres Pilares Estratégicos clave que demuestran la dedicación de la asociación al desarrollo sostenible del país, aplicables a los seis sectores que representa (Construcción, Logística, Industrial, Energía, Marítimo y Agrícola).

I. Influencia de Alto Impacto (Defensa Gremial): Consolidar a ADIMAQ como el interlocutor eficaz, defendiendo los intereses del sector y buscando minimizar los riesgos regulatorios y arancelarios para sus asociados.

II. Crecimiento y Generación de Oportunidades: Impulsar la rentabilidad de los miembros a través de su evento insignia, Expo Máquina 2026, el cual se complementa con el Networking Estratégico y la Capacitación Continua.

III. Impacto Sostenible y Compromiso Social: Un compromiso con dejar una huella positiva y medible en el país. Esto se materializa a través de la Colaboración con Sumarse, el Desarrollo de Talento y el impulso a la Economía Circular en el sector.

Impulso Estratégico: La Ruta Previa a EXPOMÁQUINA 2026

En este contexto de planificación, ADIMAQ ha lanzado con éxito la “Ruta Previa” con destino a EXPOMÁQUINA 2026, iniciando un exclusivo ciclo de conferencias de alto nivel. El primer encuentro, denominado “EXPANSIÓN 2026”, el pasado 29 de octubre reunió a más de 80 líderes empresariales de 35 empresas, consolidando a ADIMAQ como un espacio indispensable para el debate estratégico enfocado en el crecimiento.

Este ciclo continúa con dos encuentros claves, diseñados para ofrecer una visión estratégica de cara al nuevo año:

La Asociación invita a los profesionales del sector a participar activamente en estos encuentros para tomar decisiones informadas y establecer alianzas estratégicas.

La Junta Directiva de ADIMAQ reafirma su compromiso con el futuro, asegurando que la asociación se mantendrá como la líder del sector, lista para impulsar el progreso de la industria y construir un legado positivo para las futuras generaciones.

Para más información sobre las conferencias o membresía, visite www.adimaq.org.