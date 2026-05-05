La energía llegó a Coco del Mar: EFC Group presenta APRÉS, una nueva forma de vivir el bienestar

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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EFC Group anuncia el lanzamiento oficial de APRÉS, un innovador proyecto residencial ubicado en San Francisco – Coco del Mar, que redefine el concepto de vida en Panamá al poner el bienestar en el centro de la experiencia.

En días recientes, el terreno donde se desarrollará el proyecto llamó la atención de quienes transitaban por la zona: un grupo de personas en movimiento, montando bicicletas y generando una dinámica poco habitual en el lugar. Fue una forma de anticipar el concepto detrás de APRÉS: una energía que nace del movimiento, del cuerpo y del bienestar.

Más que un edificio, APRÉS es una comunidad concebida para quienes buscan equilibrio, salud y calidad de vida en un entorno exclusivo. Inspirado en la premisa de que no hay mejor lujo que sentirse bien, el proyecto propone una forma de habitar en el centro de la ciudad más consciente, activa y conectada.

Diseñado por la reconocida firma ARANGO ARQUITECTOS, APRÉS integra un enfoque de wellness residencial donde el bienestar no es un complemento, sino la esencia del proyecto.

Entre sus principales atributos destaca un gimnasio, área de recuperación y salud con más de 700 m², concebido bajo estándares internacionales por el estudio de diseño de alto nivel PARAGON STUDIOS, basado en Inglaterra. Este espacio incorpora áreas especializadas de recovery y un completo centro de terapias para el cuidado integral del cuerpo y la mente.

El proyecto contará con un edificio completo dedicado a amenidades, incluyendo espacios de coworking diseñado por THE YARD, basado en N.Y., reconocidos por crear espacios de trabajo contemporáneos que combinan funcionalidad, estética sofisticada y una experiencia premium. Après también tendrá sala de cine y conferencias, cancha multiuso, pista de atletismo, arcade, parques infantiles, piscina infinity, jardines de meditación y una plaza central con un artisan coffee shop como punto de encuentro de esta gated community; todos los interiores cuidadosamente curados por la reconocida firma BETTIS TARAZI ARQUITECTOS.

APRÉS tendrá 50 niveles de apartamentos de 2 y 3 recámaras, con metrajes desde 64 hasta 95 m², diseñados para maximizar la luz natural, la ventilación y las vistas hacia el mar y la ciudad.

Inspirado en el concepto “The Calm After the Effort”, el proyecto propone un estilo de vida donde cada día fluye entre actividad y descanso, promoviendo un equilibrio integral.

Con este lanzamiento, EFC Group, con más de 25 años en el sector inmobiliario de Panamá y Miami, reafirma su compromiso con el desarrollo de proyectos que responden a una nueva forma de vivir, apostando por experiencias residenciales que van más allá del lujo tradicional.