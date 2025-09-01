La evolución del segmento pick-up llega a Panamá

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

El mercado automotriz panameño recibe una propuesta que promete redefinir las expectativas en el segmento de pick-ups. Grupo Silaba presenta oficialmente el Kia Tasman, un vehículo que desafía las convenciones tradicionales del sector al combinar refinamiento urbano con capacidades todoterreno excepcionales.

La llegada del Tasman a territorio nacional trasciende la ampliación del portafolio de Kia en Panamá, marca que ostenta la segunda posición en ventas del país. Este pick-up ha sido desarrollado específicamente para las realidades latinoamericanas, respaldado por un riguroso proceso de desarrollo que incluyó más de 1,700 pruebas de ingeniería y 18,000 simulaciones en condiciones extremas alrededor del mundo. Desde el frío intenso del norte europeo hasta los terrenos desérticos del Medio Oriente y rutas todoterreno norteamericanas, el vehículo ha demostrado su versatilidad en geografías que van más allá de nuestras fronteras.

Según explica Rubén Chiari, Gerente de Marca Kia, el Tasman representa una aproximación diferente al segmento, orientada hacia usuarios que buscan conectar sus actividades cotidianas con experiencias más aventureras. Esta filosofía de diseño marca una ruptura con el lenguaje visual tradicional del sector, apostando por una estética que equilibra elegancia e imponencia.

Un enfoque integral del transporte moderno

El vehículo presenta especificaciones técnicas que superan los estándares actuales del mercado local. Su motor 2.2L turbodiésel desarrolla 207 caballos de fuerza y 440Nm de torque, acoplado a una transmisión automática de ocho velocidades y sistema de tracción 4x4 seleccionable. La distancia al suelo de 252mm y los ángulos de aproximación y salida de 32.2 y 26.2 grados respectivamente, confirman sus capacidades fuera del asfalto sin sacrificar la comodidad urbana.

Estas características técnicas responden a una realidad del mercado panameño donde los usuarios buscan vehículos capaces de adaptarse tanto a la rutina urbana como a las actividades recreativas y aventureras. La capacidad de remolque de 3,500 kilogramos y carga útil superior a los 1,000 kilogramos posiciona al modelo como una alternativa versátil para estilos de vida que combinan múltiples actividades.

La propuesta tecnológica incluye un sistema de infoentretenimiento con pantallas duales de 12.3 pulgadas, sistemas avanzados de asistencia al conductor y conectividad completa. Estos elementos reflejan la tendencia global hacia la digitalización de los vehículos utilitarios, respondiendo a expectativas que trascienden el uso meramente funcional.

Infraestructura de soporte como diferencial

La entrada del Tasman al mercado se apoya en la infraestructura de servicio que Grupo Silaba ha desarrollado durante más de tres décadas en el país. La red de talleres especializados y el soporte técnico certificado constituyen elementos fundamentales para la adopción de nuevos modelos en un segmento donde la confiabilidad operativa resulta esencial.

La garantía de cinco años o 100,000 kilómetros refuerza la propuesta comercial, mientras que el acceso a repuestos y servicio técnico especializado responde a las necesidades de usuarios que dependen de la continuidad operativa de sus vehículos. Este respaldo técnico se ve fortalecido por la alianza con Sojitz, corporación que aporta estándares internacionales de calidad y suministro.

El modelo está disponible en versiones Sport y X-Pro, permitiendo a los usuarios seleccionar configuraciones acordes a sus necesidades específicas de uso.

Perspectivas del mercado

El lanzamiento del Kia Tasman se produce en un contexto donde el sector automotriz panameño experimenta cambios en los patrones de consumo. Los compradores actuales demandan vehículos que respondan a múltiples necesidades, desde el transporte urbano diario hasta actividades que requieren capacidades específicas fuera de carretera.

Esta tendencia hacia la versatilidad refleja cambios más amplios en los estilos de vida, donde las fronteras entre rutina diaria, recreación y aventura se han vuelto más permeables. El segmento de pick-ups, tradicionalmente orientado hacia usos específicos, evoluciona para atender a consumidores que buscan un único vehículo capaz de adaptarse a contextos diversos.

La experiencia de Grupo Silaba en el mercado local, combinada con la posición consolidada de Kia como segunda marca en ventas, proporciona las condiciones necesarias para el éxito de esta incursión en un segmento altamente competitivo.

La evolución del segmento pick-up en Panamá encuentra en el Tasman una propuesta que podría influir en las expectativas futuras de este nicho del mercado automotriz, especialmente en la medida que logre equilibrar funcionalidad práctica con características que respondan a los estilos de vida contemporáneos de los consumidores panameños.