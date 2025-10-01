La flexibilidad del amor: Cartier reinventa un ícono

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Contenido de Marcas CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Desde su creación en 1969, la pulsera LOVE de Cartier se convirtió en un manifiesto joyero, símbolo de unión y compromiso eterno. Nacida en plena revolución cultural, desafió los códigos con un diseño ovalado que dejaba visibles sus tornillos, imponiendo un lenguaje estético radical y atemporal. Hoy, más de cinco décadas después, la Maison abre un nuevo capítulo con la llegada de LOVE Unlimited, una proeza de innovación que combina técnica, ergonomía y emoción.

La novedad reside en su estructura flexible: más de 200 componentes miniaturizados conforman una cinta de oro que se adapta como una segunda piel. Sus eslabones gallonados, realzados por los tornillos Love pulidos a mano, generan un juego de luces que potencia la sensualidad del gesto. Cartier ha patentado un cierre invisible, integrado en la pieza, que permite unir dos pulseras y multiplicar su significado: una joya para compartir, intercambiar o duplicar en pareja, en oro blanco, rosa o amarillo.

Este espíritu se prolonga en un anillo que replica los códigos de la pulsera, confirmando la fuerza de un icono en movimiento. LOVE Unlimited no es solo un objeto de deseo, es un nuevo lenguaje del amor: natural, íntimo y audaz.

De Nueva York a París, Cartier acompaña esta creación con una campaña que celebra el poder liberador del amor y la audacia de quienes lo viven sin límites, bajo la protección de la Panthère, emblema eterno de la Maison.

