La inteligencia artificial dejó de ser el futuro: especialistas mostraron su impacto en la práctica médica

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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Como parte de la celebración de sus 51 años de trayectoria al servicio de la salud en Panamá, Hospiten Paitilla realizó su 51.ª Jornada Científica, uno de los encuentros académicos más importantes del país, que reunió a destacados especialistas nacionales e internacionales para compartir los avances más recientes en medicina, investigación e inteligencia artificial aplicada a la atención de los pacientes.

Bajo el lema “IA en Salud: De la Innovación a la Práctica Clínica”, la jornada se desarrolló en el Hotel Las Américas Golden Tower, donde estudiantes, médicos, enfermeras y demás profesionales de la salud participaron en un amplio programa de actualización científica que promueve el intercambio de conocimientos y experiencias sobre las tendencias que están transformando la práctica médica a nivel mundial.

El Dr. Ariel Saldaña, director médico de Hospiten Paitilla, destacó que “durante más de cinco décadas, nuestra Jornada Científica se ha consolidado como uno de los principales espacios de actualización médica del país. Año tras año hemos reunido a especialistas de reconocido prestigio para compartir conocimientos, debatir nuevas tendencias y fortalecer una cultura de aprendizaje continuo que hoy forma parte de la esencia de nuestra institución”.

Asimismo, explicó que la temática de esta edición respondió a la rápida evolución tecnológica que vive el sector salud. “Hemos elegido como eje central ‘IA en Salud: De la Innovación a la Práctica Clínica’, porque estamos convencidos de que la inteligencia artificial representa una de las transformaciones más importantes que vive actualmente la medicina”, afirmó.

La agenda académica inició el 29 de julio con una prejornada enfocada en los desafíos actuales de la medicina. Durante esta sesión, la Dra. Adriana Sosa presentó la conferencia “Perlas Dermatológicas”; el Dr. Alfredo Orillac abordó “Abdomen agudo: Las decisiones que cambian el desenlace”; y la Dra. Aline Miranda expuso la ponencia “No es drama, es salud mental: Depresión, crisis y burnout”. El programa continuó con la participación de la Dra. Joanne Sánchez, quien desarrolló el tema de las enfermedades de transmisión sexual; la Dra. Marion Alleyne, con la conferencia “Lo que los niños no siempre saben decir: Señales importantes en Pediatría”; y concluyó con el reconocido infectólogo Dr. Xavier Sáez-Llorens, quien analizó el panorama de las infecciones emergentes y las futuras pandemias.

El 30 de julio, la inteligencia artificial fue la gran protagonista del encuentro. El Dr. Piyush Mathur, de Cleveland Clinic (Ohio), abrió la jornada con dos conferencias sobre la optimización del cuidado perioperatorio y el desarrollo de modelos predictivos para cuidados intensivos mediante inteligencia artificial. Por su parte, el Dr. Nick Tarazona, director de Inteligencia Artificial de la Fundación para la Innovación en Salud de Colombia, abordó la ética de la IA en medicina y el potencial de la inteligencia artificial generativa para mejorar la calidad de vida de pacientes y cuidadores.

Ese mismo día, el radiólogo Dr. Elliot Wasser, de Cleveland Clinic (Florida), compartió su experiencia en el desarrollo de soluciones tecnológicas desde la radiología y presentó los beneficios de la tomografía computarizada de energía dual. Además, el Dr. José Luis Solórzano, especialista en Anatomía Patológica del MD Anderson Cancer Center Madrid-Hospiten, expuso sobre los avances en biomarcadores, HER2-low y medicina de precisión para el diagnóstico del cáncer de mama.

La programación continuó el 31 de julio con un enfoque en la aplicación de la inteligencia artificial en oncología y otras especialidades médicas. El oncólogo Dr. Ricardo Cubedo, del MD Anderson Cancer Center Madrid-Hospiten, desarrolló dos conferencias sobre oncología predictiva basada en inteligencia artificial y su incorporación a la práctica clínica. A su vez, el Dr. José Luis Solórzano profundizó en el uso de la inteligencia artificial en el diagnóstico anatomopatológico, mientras que la Dra. Catalina Solano, de Uroclin Medellín, presentó la conferencia “La Urolitiasis en el Contexto del Síndrome Cardiovascular-Renal-Metabólico (CKM)”.

Durante esta última jornada también se presentaron avances en el tratamiento del cáncer de próstata. Los especialistas Dr. Khalil Hassan y Dra. Givelle Zambrano expusieron sobre la terapia focal, una alternativa mínimamente invasiva que permite tratar únicamente la zona afectada por el tumor, preservando el resto de la próstata y ofreciendo un excelente control oncológico con un mínimo impacto sobre la continencia urinaria y la función sexual del paciente. Asimismo, se destacaron las ventajas del sistema KOELIS Trinity®, una tecnología de fusión de resonancia magnética y ultrasonido que mejora la precisión de las biopsias dirigidas para el diagnóstico del cáncer de próstata.

Posteriormente, el Dr. Eduardo Ortega, secretario nacional de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), analizó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial en Panamá y sus implicaciones para el sector salud.

El evento concluyó con una mesa redonda titulada “IA en Salud: De la Innovación a la Práctica Clínica”, moderada por el Dr. Daniel Pichel, en la que participaron los doctores Ricardo Cubedo, José Luis Solórzano, Catalina Solano y Eduardo Ortega quienes debatieron sobre los principales retos, oportunidades y el futuro de la inteligencia artificial en los sistemas de salud.

Durante el acto inaugural, el director ejecutivo de Hospiten Paitilla, Hugo Guiance, reafirmó el compromiso de la institución con la innovación y anunció los próximos proyectos de expansión del hospital. “Nuestra apuesta por la innovación continúa. Próximamente iniciaremos la construcción de un nuevo bloque obstétrico, que fortalecerá la atención integral de la mujer y del recién nacido, reafirmando nuestro compromiso con las familias panameñas”, señaló.

Guiance destacó además que esta iniciativa forma parte del proceso de transformación que ha impulsado Hospiten Paitilla en los últimos años mediante la modernización de su infraestructura, la incorporación de tecnología de última generación y el desarrollo de nuevos servicios especializados, con el objetivo de seguir elevando la calidad de la atención médica en Panamá.

La 51.ª Jornada Científica de Hospiten Paitilla contó con el aval de la Universidad de Panamá y del Colegio Médico de Panamá, reafirmando su importancia como uno de los principales espacios de educación médica continua del país. Desde hace más de cinco décadas, este encuentro refleja el compromiso permanente del hospital con la formación académica, la innovación y la excelencia clínica, valores que han distinguido a la institución durante sus 51 años de servicio en Panamá.

El evento reunió a médicos, profesionales de enfermería, especialistas de diversas áreas de la salud y estudiantes, consolidándose como un escenario para impulsar el conocimiento, promover el intercambio científico y demostrar que la inteligencia artificial ya forma parte de la práctica médica, con aplicaciones concretas que están mejorando el diagnóstico, la medicina de precisión y la atención de pacientes, especialmente en el campo de la oncología.