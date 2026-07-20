La Salle: Preparando generaciones con valores e innovación para realidades emergentes

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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El Colegio La Salle de Panamá es una institución emblemática con más de un siglo formando líderes bajo sólidos valores cristianos. Desde la llegada de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en 1904 y la posterior fundación del colegio en 1908, su misión ha sido clara: educar con excelencia y compromiso social.

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A lo largo de su historia, La Salle ha dejado una huella profunda en el país, formando a profesionales destacados en todos los ámbitos, incluyendo a presidentes, científicos y artistas. Su espíritu reformador lo ha posicionado como un pionero en educación tecnológica y adaptación al cambio, tal como lo demostró durante la pandemia.

Actualmente, cuenta con programas académicos altamente competitivos. Mantiene su tradicional Bachillerato en Ciencias con un currículum renovado en 2026 e implementó en el 2025, el nuevo Bachillerato en Tecnología e Informática, donde los estudiantes reciben una formación integral y valores lasallistas, con un contenido académico alineado a las exigencias de la educación universitaria. Complementando esta visión hacia el futuro, se han incorporado intercambios internacionales en Francia y programas globales como el Diploma Dual (titulación simultánea Panamá-EE. UU.), el La Salle English Program con certificación TOEIC, y la Acreditación de Calidad Educativa CNEP/SACE.

Pensando una vez más en las necesidades de las familias lasallistas, se creó el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), programa distribuido en tres etapas: Lactantes (3-12 meses), enfocado en el desarrollo sensorial; No Lactantes (1-2 años), desarrollo del lenguaje; y Transición (2-3 años), en esta etapa se promueve un ambiente de aprendizaje versátil. El objetivo principal es acompañar y estimular a los niños para su primera experiencia escolar.

Una pieza fundamental en nuestro ecosistema educativo lasallista es su cuerpo docente. Para fortalecer su bienestar y salud integral, el colegio cuenta con una renovada sala de pesas. Además, el personal recibe formación para brindar primeros auxilios en caso de cualquier eventualidad. En el ámbito artístico, se ha habilitado el Music Lab, un espacio ideal para el desarrollo del talento musical de los estudiantes.

Finalmente, ante el crecimiento logístico del país, la inversión en nuevos escenarios marítimos y la posición de Panamá como un hub mundial, con la nueva propuesta del Bachillerato Marítimo, La Salle una vez más responde a estas necesidades emergentes. Este programa prepara a las nuevas generaciones para asumir con profesionalismo, ética, liderazgo e innovación los desafíos actuales de la sociedad.

El Bachillerato Marítimo se convierte así en una puerta de entrada hacia la “economía azul”, abarcando desde la comprensión académica hasta un período de práctica profesional diseñado para el tercer trimestre de 12° grado.

El plan de estudios, la formación en valores, las nuevas metodologías de aprendizaje y los convenios con instituciones internacionales de alto nivel ofrecen una perspectiva integral y de futuro para toda la comunidad educativa.