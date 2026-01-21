La Selección Panameña de Fútbol se viste de BOSS

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Contenido de Marcas CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

BOSS vestirá durante todo el 2026 a los jugadores, al cuerpo técnico y a la directiva de la Federación Panameña de Fútbol

BOSS anunció su alianza con la Federación Panameña de Fútbol, convirtiéndose en partner oficial tras la firma del acuerdo realizada el pasado 20 de enero. Esta alianza marca el inicio de una colaboración estratégica que une deporte y moda en un momento clave para el fútbol panameño.

Como parte de este acuerdo, BOSS vestirá durante todo el 2026 a los jugadores, al cuerpo técnico y a la directiva de la Federación Panameña de Fútbol, aportando su estilo característico en eventos oficiales y apariciones institucionales, y reforzando la imagen de la Selección Panameña dentro y fuera de la cancha.

El fútbol es una de las plataformas más importantes que tiene un país para proyectarse ante el mundo, y la Selección Nacional se ha consolidado como un reflejo del carácter, la disciplina y la ambición de Panamá. En este contexto, la alianza cobra especial relevancia al acompañar al equipo en un año decisivo, con la Copa Mundial de la FIFA 2026 como escenario central.

“Como Distribuidores Autorizados de BOSS, reafirmamos nuestro compromiso de acompañar, respaldar y potenciar el crecimiento del fútbol nacional, aportando no solo desde la marca, sino desde una visión de largo plazo”, señaló Alberto Cohen, representante de la marca durante la firma del acuerdo.

Esta colaboración se suma a la trayectoria de BOSS en el deporte a nivel internacional y se desarrolla en Panamá a través de Grupo Klasiko, socio franquiciatario de la marca en el país. Esta experiencia permite aportar una propuesta de imagen alineada con los grandes escenarios del deporte global, acompañando a la Selección Nacional cuando represente a Panamá fuera del país, tanto desde el rendimiento deportivo como desde la imagen con la que el país se presenta ante el mundo.

BOSS es una marca global con presencia en más de 120 países y una trayectoria de casi 100 años, reconocida como líder en moda premium masculina. A lo largo de su historia, ha estado vinculada al deporte de alto rendimiento, colaborando con equipos y atletas en disciplinas como fútbol, automovilismo, tenis y otros.

En Panamá, Grupo Klasiko, Socio Franquiciatario de BOSS, celebra más de 35 años de trayectoria, acompañando el crecimiento del país y consolidándose como referente de la moda masculina. Hoy, ese recorrido se traduce en el compromiso de acompañar a la Selección Nacional en uno de los momentos más importantes de su historia.

Con esta alianza, Grupo Klasiko refuerza su presencia en el país y su vínculo con el deporte, acompañando a la Selección Panameña de Fútbol en su camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 y en una nueva etapa de proyección nacional e internacional.