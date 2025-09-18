Panamá, 18 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Contenido de MarcasCONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.
    |
    Presentado por Universidad de Panamá

    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

    Redacción de La Prensa
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

    La Universidad de Panamá se enorgullece al presentar a los graduados en su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Promoción 2024 - 2025

    Autoridades

    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    DR. EDUARDO FLORES CASTRO - Rector
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    DR. HERNANDO FRANCO MUÑOZ - Decano
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    LICDA. JUDITH LORÉ - Secretaria Administrativa
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    DR. FRANCISCO FLORES VILLA - Vicedecano
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

    Puestos de Honor

    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Villaverde González, Yessica Mylena - Primer Puesto De Honor
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Leonelli González, Sara - Segundo Puesto De Honor
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Wright Guedis, Cielo Cristina - Tercer Puesto De Honor
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

    Capítulo de Honor

    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Aguilar Castillo, Elissa Gisselle
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Alcedo González, Yadira
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Anaya Carvajal, Marie Claire
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    De Gracia Hernández, Navidelda
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Herrera Pérez, Alvis Miguel
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Higuera Medina, Marlenys Paola
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Johnson Naylor, Patrick Noah
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Melgar Solís, María Guadalupe
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Miller Cabeza, John William
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Montenegro Quirós, Tannia
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Murillo Torres, Edilma Celina
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Pérez Urriola, Ana Raquel
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Rivera De León, Keren Odalys
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Rojas Acosta, Patricia Mabel
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Sarlat Cedeño, Vielka Del Carmen
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Segura Pérez, Leysa Damaris
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Unibio, Johanna
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Vernaza Vásquez, Roberto Hernán
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Young, Carter Omar
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

    Licenciados(as) en Derecho y Ciencias Políticas

    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Alvarenga Palacios, Andrea Sarai
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Arias López, Carlos Daniel
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Barría Hernández, Liz Marie
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Batista Leones, Marisol Hivis
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Bermúdez Hilton, Ángela Victoria
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Bonilla Díaz, Ana Raquel
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Bonilla, Cinthya Yissel
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Briceño Molina, Laura Nathaly
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Brown Rodríguez, Shelsy Zaneth
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Caballero Serrano, Javier Alexis
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Cajar Velásquez, Eric
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Calderón Sanjur, Alison Alys
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Cárdenas Valenzuela, Roy Ernesto
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Chávez Barría, Zulay Masiel
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Corea García, Víctor Andrés
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Coronado Sanguillén, Jenelys Careth
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Crespo, Gabriel Alejandro
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    De León Jaramillo, Daisy Berlín
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    De León Stanziola, Jossybel Tediane
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Díaz Orocú, Gabriela Esther
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Erskine Núñez, Carlos Andrés
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Escartín Aguilar, Ana Patricia
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Escobar Jordan, Jheysser Jhordens
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Espinoza Alcedo, Nicole Melanie
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Flores Sánchez, Jesús Gabriel
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Forth Del Cid, Gisell Charlot
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    González Acosta, José Ramiro
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    González Aguilar, Kira Melina
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    González Núñez, Jassuany Elena
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Guerra Lee, Génesis Meyling
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Harding Días, Víctor Manuel
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Idrobo Muñoz, Zulien Patricia
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Jordán Rodríguez, Jonathan Jafeth
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Lara Cornejo, Keily Vanessa
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Luján Athanasiadis, Carmen Dignora
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Martínez Lorenzo, Itzel del Carmen
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Mendoza Flores, Johana Miliset
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Miller Alexander, Carleysi Loreanis
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Mojica, Diana Carolina
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Monterrey Ojo, Delfilia Esther
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Morales Rodríguez, Leirys Liliana
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Mosquera Acevedo, Yomar Ramsés
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Muñoz Quiroz, Yelenis Carolina
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Navarro Delgado, Angélica Alejandra
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Ortega Hernández, Angélica Liset
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Palma Alonso, Caroline Michelle
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Parra Acevedo, Juan Sebastián
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Pérez González, Sara Isabel
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Pérez, David Alfonso
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Quintero Rivera, Isabel
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Ramos Álvarez, Marvin Iván
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Reluz Ramírez, Yaremis Massiel
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Rodríguez Flores, Dionicio Eduardo
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Rodríguez Rodríguez, Sonia Elena
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Rodríguez Salmon, José Enrique
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Sáenz Chevalier, Aarón Josué
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Saldaña Rodríguez, María Elena
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Sánchez González, Carolina Mercedes
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Sánchez Zambrano, Durleys Dusieth
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Senhouse Navarro, Josmeri Yanina
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Simon Peralta, Cecilio Eduardo
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Sugasti González, José Andrés
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Tarrillo Huanay, Carla Antonia
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Tarté Rivera, Jesús Enrique
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Valdés Serracín, María Alejandra
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Vásquez Jiménez, Queenne Mahogany
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Vergara Domínguez, Maryori Gisela
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Vernaza Cogley, Rita Cecilia
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Villarreal Saucedo, Juan Enrique
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Williams Aguilar, Ashley Abigail
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

    Técnico Operario en Sistema Penal Acusatorio

    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Scott Barría, Elen Julieth

    Técnico Superior en Criminalística

    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Aguilar Castillo, Evelyn Nicole
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Cortéz Delgado, Zugey Yanilka
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Espinosa Batista, Clesmarie Yodelkis
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Henríquez Quintero, Yubiletzy Yorlanys
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Kapell Vargas, Kendal Enrique
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    López Alvarado, Milsianeth Irlena
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Mosquera Solano, Yhiska Noriely
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Pino Quintero, Paola Genesis
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Polanco Castillo, Angie Guadalupe
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

    Maestría en Derecho con Énfasis en Derecho Procesal

    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Cerrud Cerrud, Yurik Axel
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    Salerno De León, Kritza Kiriany
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
    La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

    No aparecen en la foto

    Técnico Superior en Criminalística:

    Garay Carrillo, Marisela Akemy

    Vega Sandoval, Dayana Isabel

    https://www.up.ac.pa/