Panamá, 09 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Contenido de MarcasCONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.
    |
    Presentado por Universidad de Panamá

    La Universidad de Panamá presenta a los nuevos doctores de la Facultad de Medicina

    Promoción MED-19

    Redacción de La Prensa
    La Universidad de Panamá presenta a los nuevos doctores de la Facultad de Medicina

    La Universidad de Panamá presenta con orgullo a los nuevos graduados de la Facultad de Medicina, profesionales que culminan una etapa de esfuerzo, vocación y compromiso con la salud del país, listos para servir con ética y excelencia.

    Autoridades Universitarias

    La Universidad de Panamá presenta a los nuevos doctores de la Facultad de Medicina
    Dr. Eduardo Flores Castro - Rector de la Universidad de Panamá
    La Universidad de Panamá presenta a los nuevos doctores de la Facultad de Medicina
    La Universidad de Panamá presenta a los nuevos doctores de la Facultad de Medicina
    La Universidad de Panamá presenta a los nuevos doctores de la Facultad de Medicina
    La Universidad de Panamá presenta a los nuevos doctores de la Facultad de Medicina

    Sigma Lambda

    La Universidad de Panamá presenta a los nuevos doctores de la Facultad de Medicina
    Dra. Marianne Marie Mathieu Pitty - Capítulo de Honor Sigma Lambda —Colegio San Agustín—
    La Universidad de Panamá presenta a los nuevos doctores de la Facultad de Medicina
    La Universidad de Panamá presenta a los nuevos doctores de la Facultad de Medicina

    Puestos de Honor

    La Universidad de Panamá presenta a los nuevos doctores de la Facultad de Medicina
    Dra. Marianne Marie Mathieu Pitty - Capítulo de Honor Sigma Lambda —Colegio San Agustín—
    La Universidad de Panamá presenta a los nuevos doctores de la Facultad de Medicina
    La Universidad de Panamá presenta a los nuevos doctores de la Facultad de Medicina
    La Universidad de Panamá presenta a los nuevos doctores de la Facultad de Medicina

    Graduandos Doctores en Medicina

    La Universidad de Panamá presenta a los nuevos doctores de la Facultad de Medicina
    Dra. Edlyn Nabir Aguirre García —Instituto Episcopal San José—
    La Universidad de Panamá presenta a los nuevos doctores de la Facultad de Medicina
    La Universidad de Panamá presenta a los nuevos doctores de la Facultad de Medicina
    La Universidad de Panamá presenta a los nuevos doctores de la Facultad de Medicina
    La Universidad de Panamá presenta a los nuevos doctores de la Facultad de Medicina
    La Universidad de Panamá presenta a los nuevos doctores de la Facultad de Medicina
    La Universidad de Panamá presenta a los nuevos doctores de la Facultad de Medicina