Lo que debes saber sobre la Bifidobacteria

¿Preparándote para la llegada?

Si te has estado preparando poco a poco para el nacimiento de tu bebé, asistiendo a escuelas para padres o leyendo respecto a diversos temas, uno de los temas que puede interesarte es cómo se desarrolla la inmunidad de tu bebé y como puedes apoyar este proceso. Existe una bacteria llamada Bifidobacteria (B.Breve) que es importante para tu recién nacido. Esta impacta positivamente en el Desarrollo de su sistema inmunológico, ayuda a prevenir infecciones y produce sustancias importantes que influyen en sus procesos fisiológicos.

Antes, durante y después del nacimiento, la Bifidobacteria (B.Breve) es una de las primeras bacterias que se instala en los intestinos de tu bebé. Junto con otras bacterias, forma parte de su microbiota intestinal - también conocida como flora intestinal. Esto solo se refiere a lacolonizaci6n natural de bacterias en el intestino.

La Bifidobacteria (B.Breve) se transmite de la madre al bebé. Entre otras cosas, los bebés pueden obtener bifidobacteria de forma natural a través de:

La leche materna no solo contiene muchísimas bacterias beneficiosas, sino también fibras especiales que llegan hasta el intestino grueso sin digerir y que alimentan a estas bacterias beneficiosas para que puedan multiplicarse.

¿Cómo la Bifidobacteria (B.Breve) afecta el desarrollo y la salud de tu bebé?

Una gran parte de las células inmunes, alrededor del 70 a 80 %, están en el intestino. Ya que están influenciadas por las bacterias que se encuentran ahí, la Bifidobacteria (B.Breve) también hace una importante contribución al desarrollo y maduración del sistema inmune de tu bebé.

El periodo de la infancia temprana es particularmente crucial.

Un intestino saludable y una microbiota intestinal balanceada son importantes para todos los bebés, sin importar la manera en que nacieron o su alimentación, ya que reducen las infecciones y las molestias gastrointestinales como los desórdenes digestivos, alergias o eczemas.

Si te interesa saber más sobre la Bifidobacteria (B.Breve) y su influencia en tu pequeño, visita NutriciaClub y contacta a tu profesional de la salud.

AVISO IMPORTANTE: La leche materna es el mejor alimento para el lactante.

