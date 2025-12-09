Locations: más de 15 años creando espacios que elevan la vida urbana en Panamá

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

El mercado inmobiliario panameño evoluciona a gran velocidad hacia propuestas que integran funcionalidad, diseño y experiencias más completas. En ese camino, Locations se ha consolidado como un referente en el desarrollo y gestión de proyectos que aportan valor a la ciudad.

Con más de 15 años de trayectoria en el desarrollo y la gestión de activos, la filosofía de Locations ha estado enfocada en proveer calidad sobre cantidad. Cada proyecto nace con el objetivo de aportar valor real a la ciudad y a sus comunidades, creando espacios que no solo destacan por su estética y eficiencia, sino que están pensados para perdurar por generaciones. Esta mirada de largo plazo se ha convertido en uno de sus sellos distintivos, respaldando la confianza de aliados y clientes.

Además, desde sus inicios, la compañía ha entendido que los proyectos exitosos se construyen desde la colaboración. Como explica Carlos Vallarino, Socio Director: “Los mejores proyectos se construyen cuando unimos experiencias. Cada proyecto es una alianza: arquitectos, asesores y nosotros trabajando juntos para crear lugares que realmente sumen valor”.

Esta visión ha marcado la manera en que Locations. concibe cada desarrollo: como un espacio que debe integrarse a su entorno y generar beneficios reales a quienes lo visitan y forman parte.

Una mirada integral a todo el ciclo de desarrollo inmobiliario

Locations opera bajo un modelo 360° que abarca desde lo que nace como una idea, adquisición del terreno y la planificación conceptual; hasta el desarrollo, marketing, ventas y gestión de activos. Este enfoque integral garantiza que cada proyecto mantenga coherencia desde su diseño inicial hasta su operación a largo plazo.

Ese rigor se refleja en uno de sus logros más consistentes: una tasa promedio de ocupación comercial superior al 90%, impulsada por la capacidad de atraer y mantener inquilinos AAA en sus diferentes plazas comerciales. “Un espacio comercial debe sentirse bien para todos: para quienes lo visitan, para quienes operan allí y para las comunidades que lo rodean. Aparte de siempre dar la milla extra en los acabados y que los proyectos siempre se sientan como nuevos. La clave para poder atraer y mantener inquilinos AAA, y generar espacios que se vivan, no es solo en el diseño, sino en cuidar cada detalle“; destaca Carlos Vallarino, Socio Director de Locations Corp.

Este enfoque ha permitido que desarrollos como Punto Marbella y VenVersalles se consoliden como plazas comerciales que no solo son referencias, sino también verdaderos puntos de encuentro dentro de sus comunidades.

Dualidad de usos y estilo de vida contemporáneo

Uno de los ejes estratégicos más distintivos de Locations es la integración de diferentes usos dentro de una misma propuesta urbana.

La compañía entiende que la vida contemporánea demanda cercanía, eficiencia y conexión: espacios donde trabajar, acceder a servicios, convivir y desplazarse resulte natural y fluido En esa línea, María Ximena Viggiano, Directora Comercial de Locations, resalta el rol del diseño como herramienta para elevar la vida diaria: “Un buen proyecto es aquel donde cada esquina tiene un propósito: accesible, sostenible y pensado para las familias que construirán ahí sus rutinas”.

Este enfoque se traduce en espacios funcionales, inteligentes y alineados con un estilo de vida orientado al bienestar.

Un compromiso con el crecimiento del país

Locations continúa fortaleciendo su presencia en uno de los mercados más dinámicos de la región. Con una trayectoria sólida y una cartera en expansión, la empresa se proyecta hacia una nueva etapa marcada por la innovación y la visión estratégica, con el compromiso de seguir desarrollando proyectos que eleven la calidad de vida y contribuyan a una ciudad con propósito.