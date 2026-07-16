Los televisores SQD-Mini LED de TCL llevan la emoción del fútbol mundial a otro nivel de imagen

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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La campaña “Watch the Best” de TCL destaca lo máximo en imagen y sonido, brindando la sensación de alentar y vibrar como dentro del estadio desde la comodidad de su hogar.

TCL, líder global en electrónica de consumo y marca Nº1 en TVs Mini LED y de gran tamaño, ofrece las mejores opciones de televisores para que el público disfrute cada jugada del mayor momento del fútbol a través de su campaña “Watch the Best”. En un contexto de aumento de la demanda por televisores Mini LED, con estudios que indican un incremento de las ventas globales de 12 millones a 17 millones de unidades entre 2025 y 2029, TCL apuesta por la innovación para transformar la experiencia dentro del hogar.

En paralelo, la cercanía del momento más importante del fútbol genera un mayor interés por renovar uno de los principales dispositivos tecnológicos del hogar: el televisor. En Panamá, este deporte continúa siendo uno de los principales espacios de entretenimiento y reunión para familias y amigos, impulsando la búsqueda de pantallas de gran formato, mayor calidad de imagen y tecnologías de última generación que permitan vivir cada partido con una experiencia verdaderamente inmersiva.

En este contexto, con la tecnología SQD-Mini LED como protagonista y la serie C7L como figura del partido, TCL promete una experiencia inmersiva sin precedentes, acercando al espectador a la emoción de estar en el estadio junto a la hinchada, sin salir de casa.

Deportes: la hora de la gran pantalla

Uno de los estándares tecnológicos más avanzados en pantallas de TV, la tecnología SQD-Mini LED de TCL ofrece una de las mejores calidades de imagen disponibles en el mercado. Su sistema de retroiluminación de alta precisión, combinado con Quantum Dot, proporciona un contraste superior, negros más profundos, un brillo excepcional y una reproducción de color más precisa, logrando una experiencia visual ideal para disfrutar del deporte.

Además, la tecnología All-Domain Halo Control de TCL (que abarca todo el proceso desde la generación de luz hasta la reproducción de la imagen) permite una visualización más clara y detallada de cada jugada.

La pantalla de las TVs SQD-Mini LED de TCL también ayuda a reducir reflejos en ambientes iluminados, mientras que el procesador AiPQ Pro ajusta automáticamente los niveles de luz, contraste, color y nitidez para optimizar la imagen en tiempo real. Su amplio ángulo de visión permite reunir a familia y amigos para disfrutar cada partido desde cualquier lugar de la sala.

Como centrodelantero del portafolio TCL, la serie C7L ofrece un equilibrio sobresaliente entre innovación, rendimiento y valor. Equipada con tecnología SQD-Mini LED, alto brillo HDR, una tasa de refresco nativa de 144 Hz y el potente procesador AiPQ Pro, la C7L garantiza imágenes fluidas, colores vibrantes y un nivel de detalle excepcional para vivir cada momento del partido con máxima intensidad.

Sonido inmersivo

Los sistemas de sonido de la C7L, desarrollados en colaboración con los referentes de audio Bang & Olufsen, ofrecen una experiencia envolvente y de alta fidelidad. Gracias a ello, es posible escuchar desde los cánticos de la hinchada hasta cada jugada en la cancha con una claridad y profundidad que hacen sentir al espectador dentro del estadio.

Watch the Best

El mayor escenario del fútbol merece la mejor experiencia audiovisual, y TCL logra recrear el ambiente del estadio gracias a sus televisores SQD-Mini LED. Revisa disponibilidad y precios en los principales retailers o en el e-commerce de la marca.

Sobre TCL

TCL es una marca líder en electrónica de consumo y una referencia global en la industria televisiva. Actualmente, la empresa opera en más de 160 mercados alrededor del mundo. Especializada en investigación, desarrollo y fabricación, TCL ofrece una amplia gama de productos, incluyendo televisores, sistemas de audio, electrodomésticos, dispositivos móviles, gafas inteligentes, pantallas comerciales y mucho más. Para más información, visite TCL.