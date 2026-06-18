Más de 6,000 jóvenes visualizan su futuro en Cobre Panamá durante Expo Vocacional Futuro 360°

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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Con el objetivo de inspirar a las nuevas generaciones y dar a conocer las oportunidades profesionales que ofrece la minería moderna, Cobre Panamá participa en la exposición vocacional Futuro 360°. Mediante un recorrido con dinámicas inspiradas en el fútbol, los estudiantes descubren cómo decenas de profesiones convergen en una operación minera y contribuyen al desarrollo del país.

Durante la jornada, más de 6,000 estudiantes recorrieron el stand y participaron en actividades que les permitieron conocer las distintas profesiones que intervienen en una operación minera moderna, desde ingeniería, ambiente y tecnología, hasta seguridad, medicina, logística, recursos humanos y comunicación.

Más allá de la actividad extractiva, el interés de los jóvenes también estuvo centrado en conocer las oportunidades de empleo que generan los proveedores de la industria minera, un ecosistema conformado por empresas de múltiples sectores que demandan talento en diversas especialidades. Para acercar esta realidad a los estudiantes, el stand contó con la participación de la Cámara Minera de Panamá (CAMIPA) y la Asociación de Proveedores de la Industria Minera Panameña (APIMPA).

Para Miguel Rodríguez, presidente de la Asociación de Proveedores de la Industria Minera Panameña (APIMPA), este tipo de espacios son fundamentales para conectar a los jóvenes con las necesidades reales del mercado laboral y mostrarles la amplitud de oportunidades que existen alrededor de la industria minera.

La participación de Cobre Panamá también incluyó una conferencia impartida por Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá, quien invitó a los estudiantes a reflexionar sobre los desafíos de construir una carrera profesional en un entorno de constante transformación.

“Muchos creen que el éxito consiste en tener todas las respuestas desde muy temprano. La realidad es que el mundo cambia más rápido que cualquier plan que podamos hacer. Lo que realmente marcará la diferencia será la capacidad de seguir aprendiendo, adaptarse a nuevos escenarios y tener la valentía de avanzar incluso cuando no conocemos el camino completo”, destacó Maru Gálvez.

La charla generó una alta participación de los estudiantes, quienes aprovecharon el encuentro para realizar preguntas sobre distintos aspectos de la operación minera.

En Futuro 360°, Cobre Panamá no solo habló de minería. Habló de oportunidades, de adaptación, de crecimiento y de futuro. Porque detrás de cada profesión hay una historia por construir, y detrás de cada estudiante hay un potencial que aún está por descubrirse.