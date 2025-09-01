Mastercard: más de 2,100 pymes revelan el impacto de los pagos digitales en sus negocios en América Latina

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

El 70 % de las pymes que aceptan pagos digitales aseguran que no podrían operar sin ellos, y el 88 % afirma que estos métodos les han ayudado a ahorrar tiempo y dinero.

Así lo detalla un reciente estudio regional de Mastercard, titulado Pymes: El panorama de adopción de pagos en América Latina y el Caribe, que analiza cómo las pequeñas y medianas empresas están incorporando estas herramientas para prosperar en una economía cada vez más digital.

El trabajo de campo, realizado por la agencia independiente Many Minds Group, encuestó a más de 2,100 pymes en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Perú, Puerto Rico y Trinidad y Tobago.

Mastercard, líder global en tecnología en la industria de pagos, trabaja en garantizar esa confianza con un ecosistema de protección que combina tecnología avanzada y capacitación para las empresas.

“Estos datos confirman que sin confianza no hay digitalización sostenible. Aplicamos herramientas como tokenización, autenticación biométrica e inteligencia artificial para prevenir fraudes en tiempo real y proteger los datos en cada transacción. Al mismo tiempo, acompañamos a las pymes con recursos como el Mastercard Trust Center, que ofrece guías prácticas, entrenamientos y herramientas de ciberseguridad diseñadas específicamente para pequeñas empresas. De esta forma, aseguramos que la digitalización no solo sea posible, sino también segura, confiable y sostenible, generando un círculo virtuoso: cuando las pymes confían en los pagos digitales, más consumidores confían en ellas, y toda la economía se fortalece”, señaló Soledad Rovira, country manager de Panamá y Belice en Mastercard.

De acuerdo a Soledad, “las pymes en Panamá no solo son un componente, sino el verdadero motor de la economía nacional”. Representan más del 92% del parque empresarial total con más de 200,000 micro, pequeñas y medianas empresas.

Además, son responsables de generar un estimado del 57% del empleo total del país y de contribuir con aproximadamente el 17% del Producto Interno Bruto (PIB). Aunque su impacto es innegable, enfrentan desafíos estructurales como el acceso limitado al financiamiento y una persistente informalidad.

La adopción de pagos digitales se traduce en beneficios claros para las pymes: aumento de ventas, ahorro de tiempo y dinero, mayor acceso a crédito y una experiencia de cliente más fluida. Estos avances consolidan a las pymes como actores clave de la inclusión financiera y la innovación en el país.

Pagos digitales

El primer paso ideal es habilitar una solución que permita aceptar pagos sin contacto a través de un dispositivo móvil, como un smartphone. Esto se conoce como la tecnología Tap on Phone.

Bajo costo inicial: Elimina la necesidad de comprar y mantener terminales de punto de venta (POS) tradicionales, que pueden ser costosos.

Flexibilidad: Permite a la pyme aceptar pagos con tarjeta de crédito o débito en cualquier lugar donde tenga su negocio, ya sea en un local físico, en un mercado o a domicilio.

Facilidad de uso: Simplemente se descarga una aplicación y el comerciante puede comenzar a aceptar pagos de forma segura utilizando su propio teléfono.

Seguridad: Utiliza tecnologías como la tokenización y la encriptación para proteger los datos de los clientes, transfiriendo la responsabilidad de la seguridad de la información al banco

Además de aceptar pagos, estas soluciones suelen ofrecer herramientas adicionales para el negocio, como la emisión de facturas electrónicas o la gestión de inventario, lo que simplifica aún más la operación y facilita el proceso de digitalización.

Es un paso sencillo y poderoso para las pymes que quieren mejorar la experiencia de sus clientes, aumentar sus ventas y simplificar su contabilidad.

Retos

Las pymes en Panamá enfrentan retos en su camino hacia la digitalización:

Supervivencia del negocio: La falta de adaptación a la economía digital se ha convertido en una amenaza directa a la sostenibilidad, ya que el 62% de las pymes que no aceptan pagos digitales pierden clientes al menos una vez a la semana. En contraste, el 66% de las empresas que ya han adoptado estas soluciones asegura que su negocio no podría existir sin ellas, lo que demuestra la importancia crítica de la digitalización para competir en el mercado actual.

Brecha en la infraestructura digital, conectividad limitada en zonas rurales y menos atendidas, altos costos tecnológicos, a esto se suma la dependencia del efectivo que mantiene a estas empresas fuera del sistema financiero formal, restringiendo su acceso al crédito y sus oportunidades de crecimiento.

Finalmente, una vez que las pymes adoptan la tecnología, el principal desafío se convierte en la ciberseguridad.

Mastercard reporta que Panamá registró 4,000 millones de ciberataques en 2024, con amenazas comunes como malware, ransomware y phishing, lo que hace vital la inversión en protección de datos para mitigar estos riesgos y garantizar la confianza del cliente.

La pandemia de Covid-19 actuó como un catalizador para una nueva economía digital en Panamá: más formalizada, más inclusiva y con mayor acceso a crédito. El reto ahora está en que el 34% de pymes aún no digitalizadas pueda dar el salto, con soluciones accesibles y acompañamiento estratégico. Solo así la transformación será inclusiva y beneficiará a todos los sectores de la sociedad panameña.

Programas

Mastercard se encuentra en un firme compromiso para cerrar la brecha digital y promover la inclusión financiera.

Protegemos cada paso del proceso de pago con tecnologías como la tokenización y herramientas avanzadas contra el fraude.

Creamos el Mastercard Trust Center , que ofrece acceso gratuito a recursos de ciberseguridad, educación y herramientas específicas para pequeñas empresas.

Con Mastercard Easy Savings , ofrecemos descuentos automáticos en más de 50,000 marcas globales, ayudando a los pequeños negocios a optimizar sus gastos.

Mastercard Move permite realizar transacciones internacionales de forma eficiente, abriendo oportunidades para que las pymes se conecten con clientes y proveedores en el extranjero.

Estamos yendo más allá de los pagos tradicionales con tarjeta, adaptando nuestras soluciones a las necesidades cambiantes de los negocios.

A través de Mastercard Strive , una iniciativa global con enfoque filantrópico, acompañamos a las pymes en todo su viaje de digitalización, facilitando su acceso a servicios financieros y mercados digitales.

Nuestra red global de alianzas —bancos, fintechs, gobiernos, líderes comunitarios— nos permite ofrecer soluciones escalables, confiables y contextualizadas.

Desde 2020, han apoyado a más de 50 millones de pequeñas empresas a nivel global, incluyendo a 37 millones de mujeres emprendedoras.