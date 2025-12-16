Mirgor consolida su crecimiento en Panamá y proyecta un 2026 de expansión

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

A poco más de un año de su desembarco en Panamá, Mirgor afianza su presencia en el país con un crecimiento sostenido en ventas, cobertura territorial y desarrollo de nuevos servicios. La compañía, que llegó en septiembre de 2024, ya cuenta con 25 colaboradores, administra el e-commerce oficial de Samsung, opera tres tiendas —las dos nuevas aperturas de 2025 en Alta Plaza y Multiplaza, más la tienda preexistente— y sumó un laboratorio de posventa especializado en reparación de telefonía Samsung.

El desempeño comercial de este año marcó un salto significativo: Mirgor superó las 60.000 unidades vendidas, frente a las 5.000 unidades alcanzadas el año anterior. Este crecimiento permitió ampliar la presencia de la marca en el país y alcanzar una cobertura del 70% del territorio, además de dar de alta a 70 clientes B2B, fortaleciendo su red comercial y su rol como operador estratégico en la región.

Uno de los principales desafíos de 2025 fue replicar en Panamá los estándares de calidad del servicio que Mirgor sostiene en Argentina, tanto en la atención al cliente como en la operación de tiendas y posventa.

Daniel Macchi, Country Manager de Mirgor Panamá, expresó “la construcción de un equipo sólido y alineado a los estándares que Mirgor tiene en Argentina, fue clave en una plaza tan dinámica como Panamá. Para nosotros, el país es un HUB de oportunidades en el que estamos logrando capitalizar nuestra experiencia y capacidades.”

El equipo local destaca un aprendizaje central de este año: “Trabajando en equipo, las cosas salen más fácil”, una premisa que acompañó cada etapa de la expansión.

Mirando hacia 2026

Para el próximo año, Mirgor proyecta continuar su estrategia de crecimiento: la compañía se propone incrementar su facturación un 40% y abrir tres nuevas tiendas Samsung en el país, consolidando su rol como socio fundamental para la marca en Centroamérica.

Con más de 40 años de trayectoria, Mirgor es un grupo argentino con proyección internacional, presente en industrias como la electrónica de consumo, la automotriz y la logística 4PL. Su know-how en industrialización, innovación y mejora de procesos la posiciona como un socio estratégico para compañías globales en toda la región.

En Centroamérica y Sudamérica, Mirgor lidera operaciones de logística internacional, distribución, e-commerce y servicio de posventa, consolidándose como un operador clave para el crecimiento de marcas tecnológicas en mercados competitivos. En la actualidad, ya cuenta con operación en países como Ecuador, República Dominicana, Chile, Uruguay y Paraguay, entre otros, además de Argentina.