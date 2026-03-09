Morgan & Morgan se posiciona como la ‘Firma de Abogados del Año en Panamá’ en los Chambers Latin America Awards 2026

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Morgan & Morgan ha sido reconocida, por segundo año consecutivo, como la “Firma de Abogados del Año en Panamá” en los Chambers Latin America Awards 2026, otorgados por el prestigioso directorio legal Chambers & Partners, organización que se dedica a clasificar a los mejores bufetes de abogados del mundo. La ceremonia tuvo lugar el pasado 4 de marzo en la Ciudad de México y reunió a las principales firmas y profesionales del derecho de Latinoamérica.

El galardón, recibido por los socios Rómulo Roux, Raúl Castro, Inocencio Galindo, Luis Manzanares y Alexis Medina, reafirma el liderazgo, trayectoria y profundo conocimiento técnico de Morgan & Morgan en el mercado legal panameño. Este reconocimiento destaca el trabajo de la firma en asuntos de alta complejidad, su capacidad estratégica en diversas áreas de práctica y el compromiso constante con la excelencia en el servicio al cliente.

“Nos sentimos profundamente honrados por este reconocimiento, que refleja la confianza de nuestros clientes y el esfuerzo de todo nuestro equipo. Este logro es el resultado de una cultura de trabajo enfocada en la calidad, la ética profesional y la innovación jurídica”, señaló la firma al recibir el premio.

Acerca del reconocimiento

Con sede en el Reino Unido, Chambers & Partners es reconocido internacionalmente por su metodología independiente y la profundidad de su investigación, basada en entrevistas con clientes, abogados y actores relevantes del sector. Los Chambers Latin America Awards distinguen a las mejores firmas nacionales e internacionales en los principales mercados de América Latina. Estos premios se basan en la investigación exhaustiva que Chambers & Partners realiza anualmente para su Guía Chambers Latin America, una de las referencias más relevantes de la industria legal a nivel global.

Fortalezas de la firma

La evaluación considera factores como:

⋅ Desempeño y logros destacados durante el último año.

⋅ Complejidad y sofisticación de los casos gestionados.

⋅ Crecimiento y fortalecimiento estratégico de las áreas de práctica.

⋅ Calidad y consistencia en la experiencia del cliente.

⋅ Impacto y reputación en el mercado jurídico.

Con este nuevo reconocimiento, Morgan & Morgan consolida su posición como la firma de abogados líder de Panamá y reafirma su compromiso con ofrecer servicios legales de alto nivel, sustentados en un equipo especializado y una visión estratégica que responde a las necesidades de un entorno empresarial dinámico y competitivo.