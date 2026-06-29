Opciones para diversificar con un enfoque conservador

Para muchos inversionistas, el plazo fijo ha sido históricamente una herramienta conocida y confiable para administrar su dinero, gracias a la estabilidad y previsibilidad que ofrece. Esa característica sigue siendo valiosa para quienes priorizan la planificación financiera y menor exposición a variaciones de mercado. Sin embargo, los inversionistas pueden encontrar estrategias complementarias y diferenciadas que les permitan diversificar, siempre de acuerdo con su perfil de riesgo, horizonte de inversión y objetivos financieros, sin desplazar instrumentos que pueden seguir cumpliendo un papel importante dentro de una estrategia de ahorro e inversión.
Fondo General de Inversiones, fondo de inversión de renta fija, ofrece acceso a un portafolio diversificado de instrumentos administrado profesionalmente. Su objetivo es generar renta recurrente para los inversionistas (con distribuciones mensuales), preservar el capital y, en menor escala, procurar oportunidades de apreciación del mismo.
En ese contexto, el Fondo General de Inversiones, el cual cuenta con una trayectoria de casi 30 años, puede considerarse una alternativa complementaria dentro de una estrategia patrimonial, especialmente para quienes buscan ampliar la diversificación de sus inversiones sin necesariamente asumir la volatilidad de otras clases de activos.
El Fondo General de Inversiones es colocado a través de BG Valores, con amplia trayectoria en administración patrimonial en Panamá, y US$24,244 millones en activos bajo administración (al cierre de abril 2026), cuya asesoría permite tomar decisiones más informadas y alineadas con el perfil financiero de cada inversionista.
Para más información y acceso al Prospecto Informativo, visite: https://www.bgeneral.com/personas/fondo-general-inversiones o puede contactar a un asesor de inversiones de BG Valores, S. A. al correo bancapatrimonialBGV@bgeneral.com.