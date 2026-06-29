Opciones para diversificar con un enfoque conservador

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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Para muchos inversionistas, el plazo fijo ha sido históricamente una herramienta conocida y confiable para administrar su dinero, gracias a la estabilidad y previsibilidad que ofrece. Esa característica sigue siendo valiosa para quienes priorizan la planificación financiera y menor exposición a variaciones de mercado. Sin embargo, los inversionistas pueden encontrar estrategias complementarias y diferenciadas que les permitan diversificar, siempre de acuerdo con su perfil de riesgo, horizonte de inversión y objetivos financieros, sin desplazar instrumentos que pueden seguir cumpliendo un papel importante dentro de una estrategia de ahorro e inversión.

Fondo General de Inversiones, fondo de inversión de renta fija, ofrece acceso a un portafolio diversificado de instrumentos administrado profesionalmente. Su objetivo es generar renta recurrente para los inversionistas (con distribuciones mensuales), preservar el capital y, en menor escala, procurar oportunidades de apreciación del mismo.

En ese contexto, el Fondo General de Inversiones, el cual cuenta con una trayectoria de casi 30 años, puede considerarse una alternativa complementaria dentro de una estrategia patrimonial, especialmente para quienes buscan ampliar la diversificación de sus inversiones sin necesariamente asumir la volatilidad de otras clases de activos.

El Fondo General de Inversiones es colocado a través de BG Valores, con amplia trayectoria en administración patrimonial en Panamá, y US$24,244 millones en activos bajo administración (al cierre de abril 2026), cuya asesoría permite tomar decisiones más informadas y alineadas con el perfil financiero de cada inversionista.

Para más información y acceso al Prospecto Informativo, visite: https://www.bgeneral.com/personas/fondo-general-inversiones o puede contactar a un asesor de inversiones de BG Valores, S. A. al correo bancapatrimonialBGV@bgeneral.com.

Toda inversión conlleva riesgos. Antes de invertir, consulte el Prospecto Informativo del fondo, donde encontrará información detallada sobre las características, políticas de inversión, comisiones y riesgos asociados. Los resultados obtenidos en períodos anteriores no representan garantía alguna de resultados futuros. Al momento de liquidar la inversión, el monto rescatado podría ser inferior al capital invertido.

Fondo General de Inversiones — Sociedad de Inversión cerrada de renta fija. Registrada ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y autorizada para operar como Sociedad de Inversión Cerrada mediante Resolución CNV No. 48-97 del 15 de mayo de 1997. Administrada por Banco General, S.A., autorizada para operar como Administradora de Fondos Mutuos (Sociedades de Inversión) por la Superintendencia del Mercado de Valores, mediante Resolución No. 2006 del 3 de octubre de 1996.