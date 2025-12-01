Orgullo panameño: Ciao Ragazzi obtiene la prestigiosa Estrella Guida Chef di Pizza Stellato

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

De Panamá a Italia, y de Italia al reconocimiento mundial: la noche de la Guida Chef di Pizza Stellato se transformó en un capítulo histórico para el país. En la prestigiosa ceremonia internacional dedicada a los maestros de la pizza artesanal contemporánea, Ciao Ragazzi regresó con un doble logro que eleva el nombre de Panamá en el escenario global.

Las sucursales de Clayton y Costa del Este fueron oficialmente distinguidas con una Estrella cada una dentro de la guía, consolidando su lugar entre las mejores pizzerías del mundo.

Ciao Ragazzi nació inspirado en la tradición italiana, pero construyó su identidad sobre ingredientes panameños, técnica rigurosa y una visión clara: ofrecer una pizza honesta, creativa y de alta calidad. Con los años, y gracias a esa filosofía, sus pizzas se convirtieron en un punto de referencia en distintas zonas del país.

La ceremonia se celebró en la mágica atmósfera del Castello delle Cerimonie, en Napoli (Italia), un escenario donde cada detalle honra décadas de tradición y excelencia. El evento, ideado por el maestro Vincenzo Varlese en colaboración con maestros de la pizza de renombre mundial, reunió a representantes de Italia y de otros 11 países.

En ese entorno cargado de historia gastronómica, la Guida anunció que las sucursales de Clayton y Costa del Este de Ciao Ragazzi se incorporaban al prestigioso listado internacional de pizzerías galardonadas, marcando un nuevo capítulo para Panamá en el mapa mundial de la pizza artesanal.

Este doble reconocimiento marca un hecho sin precedentes para Panamá.

Ciao Ragazzi forma parte de un número extremadamente reducido de establecimientos latinoamericanos que han alcanzado esta distinción, en una región donde la presencia en la guía es mínima. Mientras las grandes capitales pizzaiolas del mundo concentran la mayoría de galardones, América Latina cuenta con muy pocos representantes, lo que subraya aún más la relevancia de este logro panameño.

La guía destacó el equilibrio entre tradición e innovación presente en ambas sucursales, la calidad de su masa, el cuidado en los ingredientes y la coherencia en la ejecución. Dos espacios distintos, una misma filosofía: respeto por el oficio, disciplina técnica y una visión culinaria que integra lo mejor de Italia con el carácter y los productos de Panamá.

Conferencia de Prensa

Con seis sucursales activas en el país, Ciao Ragazzi mantiene una historia construida sobre trabajo, crecimiento y perfeccionamiento constante. Desde sus inicios, el grupo ha buscado elevar la experiencia de la pizza artesanal, y hoy, con estas dos Estrellas, Panamá se incorpora oficialmente a la conversación mundial de la alta pizza.

El reconocimiento para Clayton y Costa del Este no solo celebra el mérito de ambas sedes, sino también el avance de la gastronomía panameña en escenarios internacionales. Es una prueba de que la creatividad y la excelencia local pueden brillar entre los grandes maestros del mundo.

29 de noviembre de 2025

