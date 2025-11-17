Panamá avanza en su digitalización: Mastercard revela tendencias clave en ciberseguridad

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

A medida que la digitalización transforma industrias, conecta a las personas y acelera el crecimiento económico, también trae consigo nuevos desafíos. Panamá no es la excepción: el avance tecnológico ha ampliado las oportunidades, pero también ha hecho que la seguridad digital se convierta en una prioridad estratégica.

Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del ecosistema digital de Panamá, Mastercard impulsa múltiples soluciones de ciberseguridad dirigidas a empresas.

De acuerdo con el estudio Cyber Insights Report Panamá, durante 2024 los ciberataques semanales a organizaciones panameñas aumentaron un 97%, con un promedio de 1.978 ataques por entidad. En total, se registraron más de 4 mil millones de intentos de ciberataque en el último año.

“La digitalización genera enormes oportunidades, pero también exige nuevas formas de gestión del riesgo. Para Mastercard, la ciberseguridad no es una barrera al progreso digital, sino su mejor aliada. Por eso desarrollamos estudios como este, y avanzamos con una estrategia holística de ciberseguridad enfocada en evaluar, priorizar y abordar los riesgos de manera más eficiente, dotando a gobiernos, empresas y ciudadanos de herramientas para anticiparse a posibles amenazas y construir resiliencia digital”, señaló Soledad Rovira, Country Manager para Panamá y Belice en Mastercard.

Una mirada al entorno digital panameño

El informe también identifica los sectores más afectados en el país: el financiero y el industrial, con un promedio de 2.595 ataques semanales por organización. El sector bancario, altamente digitalizado, fue uno de los principales blancos debido al valor y sensibilidad de la información que maneja. Los ataques se enfocaron particularmente en activos físicos (22%), información financiera de clientes (14.6%) e información interna de los negocios (14.3%). Entre las amenazas más comunes se encontraron el malware (32%), el ransomware (23%), los ataques a la cadena de suministro (19%) y el phishing (13%).

Construir resiliencia empieza por comprender el riesgo

El Cyber Insights Report plantea que, frente a este entorno dinámico, es clave que las organizaciones adopten un enfoque de ciberseguridad más integral, que incluya tanto su infraestructura como sus redes de proveedores y socios. En ese marco, Mastercard identifica cuatro líneas de acción prioritarias:

Visibilidad de los riesgos: detectar vulnerabilidades no solo internas, sino a lo largo de toda la cadena de suministro.

Planes de respuesta efectivos: capacitar a los equipos mediante simulaciones y protocolos claros ante incidentes.

Adopción de nuevas tecnologías con enfoque preventivo : evaluar cómo podrían ser explotadas por actores maliciosos antes de implementarlas.

Refuerzo de medidas básicas: muchas amenazas continúan usando técnicas tradicionales, por lo que mantener controles esenciales sigue siendo crítico.

Tecnología al servicio de un entorno digital más seguro

Como parte de su compromiso con la protección del ecosistema digital, Mastercard ha invertido más de $10.700 millones de dólares en los últimos seis años en el desarrollo de capacidades globales de ciberseguridad, inteligencia artificial y prevención del fraude. Estas inversiones se traducen en soluciones específicas puestas al servicio de sus clientes y aliados, como:

NuDetect: que permite validar identidades utilizando biometría del comportamiento.

RiskRecon: para evaluar riesgos de ciberseguridad en terceros.

CyberQuant: herramienta que mide la madurez cibernética de una organización.

Cyber Insights: que proporciona inteligencia actualizada sobre amenazas emergentes.

“Mastercard procesa más de 159 mil millones de transacciones al año y opera en más de 210 países y territorios, lo que le permite tener una visión única del panorama global de ciberamenazas. Hoy más que nunca, proteger el entorno digital no es una opción: es una responsabilidad compartida. Desde Mastercard, seguiremos impulsando esta agenda con innovación, colaboración y compromiso a largo plazo, ayudando a nuestros clientes a garantizar su ciberseguridad, de la misma forma en que protegemos una de las redes de servicios digitales más grandes y confiables del mundo”, concluyó Rovira.

Sobre el estudio

El Cyber Insights Report Panamá fue desarrollado para clientes con base en inteligencia de amenazas provista por Cyber Insights y RiskRecon, junto a fuentes externas y capacidades propias de Mastercard. El análisis abarca datos recopilados entre enero de 2023 y diciembre de 2024.

