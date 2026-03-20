Panamá incorpora nueva tecnología de reemplazo valvular cardíaco transcatéter

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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⋅ Panamá se sitúa a la vanguardia de la cirugía cardiovascular y del intervencionismo cardiaco estructural de la región con el lanzamiento de la válvula cardíaca con el tejido más avanzada del mundo.

⋅ Panamá incorpora la tecnología SAPIEN 3 Ultra RESILIA, un dispositivo de última generación que promete revolucionar el tratamiento de la enfermedad valvular en el país.

La cardiología panameña ha dado un salto cualitativo hacia el futuro, anunciado la incorporación de la válvula SAPIEN 3 Ultra RESILIA, el tratamiento percutáneo más avanzado del mundo para pacientes con enfermedad valvular aórtica. Este lanzamiento consolida a Panamá como un referente en innovación médica en la región, ofreciendo una alternativa de vanguardia que devuelve la esperanza a cientos de pacientes que antes solo tenían como opción la cirugía a corazón abierto.

El gran avance de esta nueva válvula reside en su innovador tejido RESILIA. Este procesamiento tecnológico de última generación le otorga una durabilidad excepcional, ya que está diseñada para resistir la calcificación (el endurecimiento de los tejidos) de manera mucho más eficaz que las bioprótesis convencionales.

Con esta incorporación, Panamá no solo refuerza su posición como líder en salud en la región, sino que reafirma su compromiso de ofrecer a los asegurados y a la población en general tratamientos de clase mundial, poniendo la innovación tecnológica al servicio de la vida.

La estenosis aórtica es una enfermedad progresiva que ocurre cuando la válvula aórtica se estrecha, dificultando el flujo sanguíneo desde el corazón hacia el resto del cuerpo. En sus etapas avanzadas puede provocar insuficiencia cardíaca, desmayos y un aumento significativo del riesgo de complicaciones, especialmente en adultos mayores. El tratamiento oportuno resulta determinante para mejorar la calidad y expectativa de vida de los pacientes.

A diferencia de la cirugía cardíaca abierta tradicional, la terapia transcatéter permite implantar la válvula a través de un catéter guiado por el sistema vascular hasta el corazón, evitando una intervención quirúrgica mayor en pacientes que cumplen criterios clínicos y anatómicos específicos definidos por un equipo cardíaco multidisciplinario (Heart Team).

“La incorporación de esta tecnología representa una alternativa terapéutica importante para pacientes más jóvenes con estenosis aórtica que pueden beneficiarse de un abordaje menos invasivo, siempre bajo una adecuada selección clínica”, señaló el Dr. Miguel Guerra, Cirujano Cardiovascular del Hospital San Fernando. “La terapia transcatéter ha transformado el manejo de la enfermedad valvular en el mundo y su disponibilidad en Panamá fortalece nuestra capacidad de ofrecer opciones alineadas con estándares internacionales”.

Además de su uso en estenosis aórtica calcificada severa, esta tecnología puede emplearse, en casos seleccionados, para el tratamiento de bioprótesis valvulares previamente implantadas que han presentado deterioro funcional, permitiendo realizar procedimientos denominados “válvula dentro de válvula” (valve-in-valve), conforme a la evaluación del equipo médico tratante.

La válvula está fabricada con tejido pericárdico bovino tratado con la tecnología RESILIA, única en el mundo, diseñada para ayudar a reducir la calcificación del tejido valvular, integrada en una estructura expandible con balón que facilita su implantación transcatéter. El sistema incorpora además un faldón exterior orientado a minimizar la fuga paravalvular (PVL), una consideración técnica relevante en este tipo de procedimientos.

El pasado martes 17 de marzo, el Dr. Miguel Guerra y el Dr. Alfredo Matos, ambos Cirujanos Cardiovasculares panameños en equipo con el Proctor para el fabricante Edwards Lifescience® el Dr. Adolfo Ferrero, Cardiólogo intervencionista argentino con una vasta experiencia de más de 2000 implantes valvulares transcateter, realizaron en la renombrada Clínica Hospital San Fernando el primer implante de esta tecnología en el país, marcando un hito en el desarrollo del intervencionismo cardiaco estructural en Panamá.

La disponibilidad de diferentes tamaños del sistema permite ampliar el rango de anatomías que pueden ser abordadas mediante esta terapia, incrementando las alternativas terapéuticas para pacientes con diversas características clínicas.

El tejido Resilia desarrollado por Edwards Lifesciences®, ha sido incorporado también a las válvulas cardiacas en posición mitral (Mitris) y aórtica (Inspiris) para cirugía convencional reflejando la integración progresiva de innovaciones médicas de alta complejidad en el sistema de salud panameño, respaldadas por equipos médicos especializados y por el acompañamiento técnico necesario para su adecuada implementación.

En Panamá, la incorporación de esta tecnología contó con el soporte especializado de Droguería Ramón González Revilla, S.A a través de su División Hospitalaria, encargada de facilitar la disponibilidad y el acompañamiento técnico requerido para este tipo de terapias avanzadas que sin duda alargarán y mejorarán la calidad de vida de aquellos pacientes a los que se les implante.