Panamá Pacífico se consolida como referente regional con una inversión que supera $40 millones en infraestructura Clase A+

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Con una nueva inversión que supera los 40 millones de dólares, London & Regional Panamá marca un nuevo hito en el desarrollo de Panamá Pacífico, reforzando su posición como uno de los complejos logísticos, comerciales e industriales más avanzados de América Latina. Esta inyección de capital no es un proyecto más: sino que constituye una de las apuestas privadas más significativas de los últimos años en el país, y redefine el estándar de infraestructura de galeras disponibles en Panamá.

Esta fase de expansión representa más de 50 mil metros cuadrados de construcción, en tres nuevas estructuras industriales de última generación, generando 200 empleos directos y entre 300 y 400 empleos indirectos. En su operación el potencial es de generar miles de empleos de excelente calidad.

Las nuevas galeras se diseñan y construyen bajo un modelo Clase A+, un nivel de infraestructura reservado para los hubs logísticos más exigentes y eficiente del mundo.

¿Qué constituye una infraestructura Clase A+ de nivel internacional?

1. Ingeniería que maximiza productividad y reduce costos

Macrolosas con juntas Cosinus (BKL Seamless): pisos super planos capaces de soportar robótica, reducir vibración y mejorar el rendimiento de montacargas.

Muros de concreto de alta durabilidad y estructuras de acero prefabricadas que reducen mantenimiento y aumentan vida útil.

Alturas efectivas reales, superiores a las bodegas estándar del país, permitiendo almacenaje de alta densidad.

Amplios patios de maniobra, optimizados para operaciones intensivas.

2. Infraestructura plug & play para multinacionales

Sistemas de seguridad completos (SHCI, alarma contra incendio) instalados desde origen.

Diseño que permite divisibilidad y entrada rápida en operación, un diferenciador clave para empresas globales.

Iluminación, ventilación, electricidad y accesos diseñados para operaciones de 24/7.

3. Seguridad industrial de nivel internacional

Redes de rociadores y sistemas modulares que maximizan alturas útiles.

Estándares equivalentes a los utilizados en parques industriales de primer nivel global.

4. Sostenibilidad integrada como ventaja competitiva

Cosecha de agua de lluvia con tanques de polipropileno reciclado y bombas solares.

Reducción de islas de calor mediante materiales reflectivos.

Infraestructura para vehículos de carga eléctricos en al menos el 50% de los andenes.

Preparación para energías renovables y operación eficiente.

Panamá esta más que listo para competir en la liga global. Ahora, al incorporar estos estándares, Panamá Pacífico no solo amplía su oferta: eleva el perfil del país como un destino preparado para las exigencias operativas del comercio mundial.

Una vez listas las galeras, el país estará listo para seguir atrayendo mas inversiones, atraer operaciones de manufactura ligera especializada, servir como plataforma regional para e-commerce, recibir centros de distribución farmacéutica y tecnológica, y habilitar procesos logísticos de precisión, automatización y robotización.

La decisión de London & Regional Panamá reafirma la visión de largo plazo que ha guiado el desarrollo desde sus inicios: crear una comunidad y un centro empresarial que combine innovación, sostenibilidad y calidad de vida. Con 1,400 hectáreas de desarrollo mixto, Panamá Pacífico se ha convertido en un punto de referencia regional y mundial el cual fue recientemente incluido entre los 100 mejores lugares del mundo para vivir y trabajar por plataformas internacionales de lifestyle y planificación urbana.