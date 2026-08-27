Panamá ya tiene una marca país que nos une y representa

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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Los panameños nos ponemos de acuerdo. Hoy lanzamos una Marca País que nos representa, nos une y está lista para mostrarle al mundo quiénes somos.

Panamá presenta hoy su Marca País, una identidad que nace de lo que somos y de una vocación que nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia. Panamá Anfitrión del Mundo pone en valor las fortalezas que distinguen al país: el Canal, su posición estratégica, su gente y diversidad cultural, liderazgo logístico y conectividad, estabilidad, biodiversidad y vocación de servicio.

La nueva Marca País integra bajo una misma visión cinco dimensiones: inversión, exportaciones, turismo, logística y sostenibilidad y establece una manera coherente de posicionar a Panamá internacionalmente. Su propósito, “recibir con generosidad, potenciar prosperidad”, se sostiene sobre cuatro atributos: generosidad, conexión, diversidad y confianza.

Panamá es el anfitrión, un país abierto donde convergen mundos, culturas y personas. Una propuesta que busca que aquello que Panamá recibe encuentre aquí las condiciones para crecer y prosperar.

El nuevo logo recoge esa historia, sus líneas evocan la apertura y los caminos que se encuentran. El azul representa nuestros océanos y la condición de Panamá como punto de encuentro global; el rojo, la energía y el espíritu humano de los panameños. Las curvas de sus dos “A” representan, en sus extremos, el Pacífico y el Atlántico y, en el centro, a Panamá como el punto que los une.

La Marca País es resultado de más de un año de investigación, estudios de percepción y un proceso de consulta con representantes del sector público, privado y la sociedad, dentro y fuera de Panamá.

Ser Anfitrión implica una responsabilidad compartida: para los panameños, contribuir desde sus acciones a nuestra reputación; para las empresas y sectores productivos, impulsar el crecimiento y la competitividad; y para las instituciones, asegurar su continuidad más allá de una administración.

Gestión pública y gobernanza a futuro

Como parte de su evolución, se trabaja en una estructura de gobernanza para administrar, proteger y desarrollar este activo, incluyendo mecanismos de uso, licenciamiento y un programa de embajadores.

Panamá siempre ha tenido las condiciones para acoger y recibir a todos.

Hoy cuenta con una identidad que las reúne bajo una misma promesa: ser Panamá Anfitrión del Mundo.