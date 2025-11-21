Petróleos Delta lanza Delta Card Digital: la innovadora plataforma que facilita regalar combustible

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Petróleos Delta S.A. ha anunciado el lanzamiento de su nueva Delta Card Digital, una plataforma que transforma la manera de regalar combustible en Panamá. Esta solución permite a los usuarios comprar certificados en línea y enviarlos como códigos QR, consolidando la confianza de la marca en un formato completamente digital.

El enfoque del nuevo producto va más allá de lo transaccional. Para Petróleos Delta, la clave para que el público vea la tarjeta como una experiencia “humana, funcional y fácil de utilizar”.

“Los certificados de regalo Delta Card Digital se posicionan como una experiencia al combinar valores emocionales con funcionalidades prácticas”, explicó Lilly Díaz, Gerente de Negocios Maxiflota de Petróleos Delta. La ejecutiva destaca quela estrategia se basa en eliminar complicaciones: el usuario elige el monto libremente en https://deltacard.petrodelta.com/pa/certificados/, paga con tarjeta o Yappy y recibe el QR en su correo. “Más que un certificado de regalo, se trata de regalar kilómetros de felicidad sin complicaciones”, agregó.

Autonomía y conveniencia diaria

Al ser el primer producto de su clase en el país 100% autogestionado, la principal ventaja para el usuario es la eliminación de barreras. Al ser un producto digital, se evitan intermediarios y desplazamientos, permitiendo realizar la compra desde cualquier lugar —incluso desde el extranjero— y recibir el certificado en menos de una hora.

La plataforma, disponible las 24 horas del día, busca ofrecer autonomía y rapidez tanto a particulares como a empresas. Para los primeros, es ideal para padres que desean controlar el gasto de combustible de sus hijos o para dar un detalle útil sin ir a una tienda. Para el sector corporativo, funciona como una herramienta versátil de incentivos y promoción.

Confianza respaldada por la experiencia Maxiflota

Con 42 años de trayectoria, trasladar la confianza al entorno digital es un paso natural para la marca. Esta credibilidad no solo se sustenta en las más de 220 estaciones de servicio a nivel nacional, sino también en la experiencia especializada de Maxiflota, la división de negocios corporativos de la empresa.

La solidez de la nueva Delta Card Digital se refleja en una plataforma robusta y segura, que aprovecha el conocimiento acumulado en gestión y servicio al cliente para garantizar procesos transparentes y un soporte eficiente.

De cara al futuro, la empresa busca seguir innovando basándose en la interacción de los usuarios. “Como parte de la evolución, proyectamos lanzar la tienda en formato de aplicación móvil y explorar integraciones con otras plataformas digitales, para ofrecer una experiencia aún más accesible y conectada”, concluyó Díaz.