Positivo Tecnología: El gigante que impulsa la educación digital global

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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Con más de 37 años de trayectoria, la tecnológica brasileña expande su modelo de inclusión digital en América Latina y África, fabricando un portátil cada 36 segundos.

La transformación educativa de las últimas décadas no se puede contar sin la infraestructura tecnológica que la respalda. En ese escenario, la empresa brasileña “Positivo Tecnología” se ha consolidado como un actor fundamental en la ejecución de proyectos públicos estructurales y de inclusión digital a gran escala en diversas regiones del mundo.

Nacida en 1989 en el núcleo de un salón de clases en Curitiba , la compañía ha evolucionado hasta convertirse en el mayor fabricante de computadoras de Brasil, registrando una facturación anual cercana a los USD 1.000 millones y empleando a unas 9.000 personas. Su capacidad operativa actual es masiva: cuenta con un ecosistema industrial que supera los 115.000 m² , donde la automatización y los rigurosos controles de calidad permiten alcanzar un hito sorprendente: producir un notebook cada 36 segundos.

El verdadero impacto de la empresa radica en su experiencia internacional comprobada dentro del sector educativo. A la fecha, ha entregado más de 6 millones de notebooks en iniciativas de transformación pedagógica global. Su portafolio abarca desde el suministro de 1,1 millón de equipos al Ministerio de Educación en Brasil , hasta la entrega de 800.000 dispositivos en Argentina bajo el enfoque de “un alumno, una computadora”. Además, a lo largo de su historia, ha fabricado más de 65 millones de dispositivos y actualmente cuenta con más de 6 millones en garantía.

Asimismo, la tecnológica ha superado con éxito desafíos geográficos y de conectividad complejos fuera del continente. En Kenia, participó activamente en el Digital Literacy Programme, un proyecto en el que se distribuyeron más de un millón de dispositivos y se implementaron soluciones para garantizar el acceso al conocimiento en zonas remotas y con conectividad limitada. En Uruguay, aportó cerca de 200.000 equipos al reconocido Plan Ceibal , mientras que en Ruanda impulsó el programa local Made in Rwanda.

Hoy en día, cotizada en la Bolsa de São Paulo (B3) , la firma no solo provee hardware, sino que diversifica su propuesta mediante servicios gestionados de TI (a través de Positivo S+) , hogares inteligentes y terminales de pago portátiles de última generación basados en biometría de palma en alianza con Tencent. Su modelo integral demuestra que la tecnología es el puente definitivo hacia una sociedad más equitativa.