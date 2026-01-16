ProBroker lanza Grupo PBK, primera plataforma Broker-as-a-Service en Panamá

A propósito de su décimo aniversario, ProBroker, firma de corretaje de seguros, anuncia el lanzamiento oficial de Grupo PBK (GPBK), la primera plataforma operativa especializada bajo el modelo Broker-as-a-Service (BaaS) en Panamá. Con esta iniciativa, la compañía marca un nuevo hito para la intermediación de seguros y apuesta por la profesionalización y la eficiencia operativa del sector.
GPBK surge de la evolución natural de la experiencia acumulada por ProBroker en la gestión de carteras, la optimización de procesos, el acompañamiento cercano a corredores, y la consolidación de relaciones estratégicas con las compañías aseguradoras. La nueva plataforma nace como un aporte estructural a la industria, orientado a responder a las crecientes exigencias tecnológicas, operativas y regulatorias del mercado.
El modelo permite a corredores de seguros escalar y profesionalizar su operación sin perder su identidad comercial ni la relación directa con sus clientes, a partir de una estructura que asume la complejidad operativa y regulatoria del negocio, sin intervenir en la gestión comercial.
“El corretaje de seguros está evolucionando, y este lanzamiento refleja nuestra convicción de seguir aportando al desarrollo del sector”, señala Laura García, Vicepresidente Ejecutiva del Grupo, que se concibe como un modelo diseñado para generar continuidad, orden y crecimiento sostenible para sus aliados.
La plataforma se articula sobre cinco pilares estratégicos: (1) una solución tecnológica propia (B-Wise) que automatiza el ciclo de gestión; (2) un back office especializado para la operación diaria; (3) acompañamiento en cumplimiento regulatorio; (4) un programa de capacitación continua (B-Expert Insurance Academy); (5) y una infraestructura que optimiza la relación y comunicación con las aseguradoras.
Con sede en Panamá, la solidez de su modelo se apoya en una operación ya validada: más de USD 33 millones de primas intermediadas y más de 20,000 pólizas gestionadas, cifras que reflejan su capacidad para sostener el crecimiento de carteras de diferentes tamaños y niveles de complejidad. Este desempeño posiciona a GPBK como un nuevo actor que eleva los estándares de gestión e impulsa modelos de crecimiento más ordenados y sostenibles en el país.