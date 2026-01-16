ProBroker lanza Grupo PBK, primera plataforma Broker-as-a-Service en Panamá

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Contenido de Marcas CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

A propósito de su décimo aniversario, ProBroker, firma de corretaje de seguros, anuncia el lanzamiento oficial de Grupo PBK (GPBK), la primera plataforma operativa especializada bajo el modelo Broker-as-a-Service (BaaS) en Panamá. Con esta iniciativa, la compañía marca un nuevo hito para la intermediación de seguros y apuesta por la profesionalización y la eficiencia operativa del sector.

Foto: Joel Degracia

GPBK surge de la evolución natural de la experiencia acumulada por ProBroker en la gestión de carteras, la optimización de procesos, el acompañamiento cercano a corredores, y la consolidación de relaciones estratégicas con las compañías aseguradoras. La nueva plataforma nace como un aporte estructural a la industria, orientado a responder a las crecientes exigencias tecnológicas, operativas y regulatorias del mercado.

El modelo permite a corredores de seguros escalar y profesionalizar su operación sin perder su identidad comercial ni la relación directa con sus clientes, a partir de una estructura que asume la complejidad operativa y regulatoria del negocio, sin intervenir en la gestión comercial.

Foto: Joel Degracia

“El corretaje de seguros está evolucionando, y este lanzamiento refleja nuestra convicción de seguir aportando al desarrollo del sector”, señala Laura García, Vicepresidente Ejecutiva del Grupo, que se concibe como un modelo diseñado para generar continuidad, orden y crecimiento sostenible para sus aliados.

La plataforma se articula sobre cinco pilares estratégicos: (1) una solución tecnológica propia (B-Wise) que automatiza el ciclo de gestión; (2) un back office especializado para la operación diaria; (3) acompañamiento en cumplimiento regulatorio; (4) un programa de capacitación continua (B-Expert Insurance Academy); (5) y una infraestructura que optimiza la relación y comunicación con las aseguradoras.

Foto: Joel Degracia

Con sede en Panamá, la solidez de su modelo se apoya en una operación ya validada: más de USD 33 millones de primas intermediadas y más de 20,000 pólizas gestionadas, cifras que reflejan su capacidad para sostener el crecimiento de carteras de diferentes tamaños y niveles de complejidad. Este desempeño posiciona a GPBK como un nuevo actor que eleva los estándares de gestión e impulsa modelos de crecimiento más ordenados y sostenibles en el país.