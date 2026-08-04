¿Puede su línea de producción aprovechar el crecimiento del mercado del té listo para beber?

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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El crecimiento del mercado global de té listo para beber representa una oportunidad para que fabricantes de bebidas diversifiquen su portafolio aprovechando sus líneas de producción existentes.

Las preferencias de los consumidores en Centroamérica y el Caribe continúan evolucionando. Cada vez más personas buscan bebidas elaboradas con ingredientes naturales y atributos asociados al bienestar, impulsando el crecimiento de categorías como el té listo para beber.

Esta tendencia responde a un fenómeno global. En 2024, el consumo mundial de té listo para beber alcanzó los 39,700 millones de litros y se espera que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 3% entre 2025 y 2028, incorporando 5,500 millones de litros adicionales para alcanzar los 45,200 millones de litros en 2028.

Para los fabricantes de bebidas, este crecimiento representa una oportunidad para diversificar sus portafolios y responder a las nuevas preferencias del consumidor. Sin embargo, una de las principales preguntas para la industria es cómo ingresar a una nueva categoría de producto sin realizar inversiones significativas en infraestructura.

De acuerdo con especialistas de Tetra Pak, muchos fabricantes que hoy producen jugos, lácteos o bebidas vegetales podrían desarrollar productos de té listo para beber mediante actualizaciones específicas en sus líneas de producción existentes.

Dependiendo de la configuración de cada planta, estas actualizaciones pueden involucrar distintas etapas del proceso, desde el procesamiento hasta el envasado, permitiendo ampliar las capacidades de producción para incorporar nuevas aplicaciones. La evaluación técnica de cada operación permite identificar qué componentes pueden actualizarse para responder a los requisitos de esta categoría.

“La diversificación ya no depende únicamente de construir nuevas capacidades, sino de identificar el potencial que existe dentro de las operaciones actuales. Con una evaluación técnica adecuada, muchos fabricantes pueden incorporar nuevos productos como el té listo para beber aprovechando parte de su infraestructura existente, lo que les permite responder con mayor rapidez a las tendencias del mercado y optimizar el retorno de sus inversiones”, afirmó Rodrigo Felix, Marketing Manager para Tetra Pak Centroamérica y el Caribe.

Además de ampliar las posibilidades de innovación, este enfoque permite aprovechar mejor la capacidad instalada y obtener un mayor valor de los activos existentes. En un entorno donde las preferencias del consumidor evolucionan rápidamente, la capacidad de adaptar una operación para desarrollar nuevas categorías puede convertirse en un factor diferenciador para responder con mayor agilidad a las oportunidades del mercado.

Para los fabricantes que buscan expandir su portafolio, el té listo para beber representa una categoría con potencial de crecimiento que puede explorarse a partir de las capacidades ya disponibles en muchas operaciones.

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