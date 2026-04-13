Reporte de Banca Responsable 2025: una mirada a la gestión sostenible de Banco General

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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La forma en que las instituciones financieras abordan temas como el cambio climático, la inclusión financiera y la gobernanza corporativa se ha convertido en un factor clave para su sostenibilidad a largo plazo. En este contexto, Banco General publicó su Reporte de Banca Responsable 2025, en el que presenta los principales avances, aprendizajes y desafíos de su gestión ambiental, social y de gobernanza (ASG) durante el último año.

El documento recoge el cierre del Plan Estratégico ASG 2023–2025, período en el que el banco concentró sus esfuerzos en fortalecer su gestión climática, ampliar el acceso al sistema financiero y consolidar su inversión social en educación, en línea con los Principios de Banca Responsable y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Avances en acción climática y gestión ambiental

En el ámbito ambiental, Banco General continuó fortaleciendo la gestión de su huella de carbono, avanzando en la medición de emisiones de Alcances 1 al 3, así como en iniciativas de eficiencia energética y movilidad sostenible. Al cierre de 2025, el banco contaba con paneles solares instalados en 30 ubicaciones, alcanzando una capacidad total de 1.89 MW, lo que permitió que cerca del 20% de la energía consumida proviniera de fuentes renovables.

Asimismo, la institución operó por primer año con una flota de sedanes 100% eléctricos, logrando una reducción aproximada del 85% en las emisiones asociadas a estos vehículos, y avanzó en la preparación de los mecanismos necesarios para alcanzar la neutralidad de carbono de su operación en 2026.

Durante el año, el banco participó además en el plan piloto de la Taxonomía de Finanzas Sostenibles de Panamá, contribuyendo al fortalecimiento de capacidades técnicas y a la validación de criterios que servirán de base para su futura adopción en el sistema financiero nacional.

Inclusión financiera e innovación digital

La inclusión financiera se mantuvo como uno de los ejes centrales de la gestión social del banco. En 2025, Banco General abrió más de 194,600 primeras cuentas de ahorro digitales, de las cuales el 91% correspondió a personas con ingresos menores a US$1,000 mensuales. Adicionalmente, se otorgaron más de 39,300 primeros créditos a personas sin historial crediticio previo, ampliando el acceso al sistema financiero formal.

La plataforma Yappy mantuvo su liderazgo como uno de los principales medios de pago digital del país, alcanzando 1.7 millones de clientes y comercios afiliados, y sumando nuevos bancos al ecosistema. Estas soluciones facilitaron pagos, transferencias y servicios de forma ágil, segura y accesible para miles de panameños.

En materia de educación financiera, el banco superó su meta trianual al impactar a más de 10,000 personas entre 2023 y 2025, incorporando además, por primera vez, actividades dirigidas a estudiantes de primaria.

Inversión social y apoyo a comunidades

A través de la Fundación Sus Buenos Vecinos, Banco General destinó en 2025 una inversión social superior a US$11.3 millones, beneficiando a 134 organizaciones sin fines de lucro. Más del 57% del presupuesto se orientó a programas educativos, incluyendo becas, centros educativos propios y proyectos comunitarios.

Como parte de su compromiso con las comunidades, el banco realizó una donación extraordinaria de más de US$1 millón a través del proyecto Tu Voto Cuenta, beneficiando a las organizaciones sociales que más votos recibieron por parte de 187,000 clientes.

Gobernanza y transparencia

En materia de gobernanza, el reporte destaca el fortalecimiento de los marcos normativos internos, la actualización de políticas clave como el Código de Ética y Conducta y la Política Anticorrupción y Antisoborno, y la integración de los criterios ASG al más alto nivel de decisión.

La información contenida en el Reporte de Banca Responsable 2025 fue verificada externamente por KPMG, reafirmando el compromiso del banco con la rendición de cuentas y la calidad de la información divulgada.

El Reporte de Banca Responsable 2025 se encuentra disponible para consulta en www.bgeneral.com, donde los interesados pueden conocer en mayor detalle las acciones y resultados del banco en materia de sostenibilidad.