Samsung lleva el estándar Ultra a los plegables con el nuevo Galaxy Z Fold8 Ultra

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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Samsung Electronics Co., Ltd. anunció el despliegue de su portafolio de plegables más robusto para el mercado profesional incorporando por primera vez el nivel Ultra en la categoría, flanqueado por alternativas centradas en el consumo inmersivo y la autoexpresión rápida.

Tres dispositivos, tres experiencias Galaxy

Galaxy Z Fold8 (inmersión cotidiana en un diseño más liviano): Con solo 201 g, el Galaxy Fold8 es el Galaxy Z Fold más liviano de Samsung hasta la fecha. Combina el Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy con una batería de 4800 mAh. Su pantalla externa 10:16 resulta cómoda para mensajería y navegación, mientras que la pantalla principal 4:3 crea un lienzo más grande para juegos, películas y lectura. La nueva tecnología Flex Titanium ayuda a hacerlo más delgado sin sacrificar durabilidad, y la pantalla alcanza hasta 3000 nits de brillo con Vision Booster. En cámara, incorpora cámaras duales de 50 MP, Dual Recording y My FanCam, que reencuadra automáticamente las tomas para redes sociales.

Galaxy Z Fold8 Ultra (el plegable Ultra para la máxima productividad): El Fold8 Ultra trae el diseño Z Fold más delgado de Galaxy: apenas 4,1 mm desplegado y 215 g. Su pantalla principal de 8 pulgadas abre un espacio de trabajo productivo para la multitarea. En fotografía, suma una cámara principal de 200 MP con HDR, una nueva cámara ultra angular de 50 MP, Nightography mejorada y grabación de video en 8K a través del códec APV, con Cine LUT para control de color cinematográfico. Está impulsado por el Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy, con una batería de 5000 mAh, carga rápida de 45 W con arquitectura de doble vía, y una estructura de refrigeración de grafito ampliada para mantener el rendimiento en tareas exigentes.

Galaxy Z Flip8 (la experiencia Flip más elegante y expresiva con IA nativa): Con un peso de apenas 180 g y un grosor de solo 6,1 mm, es el Flip más delgado y liviano de Samsung. Su FlexWindow reinventada funciona como una interfaz cotidiana con IA nativa: trae Now Brief a la pantalla externa y facilita la automatización mediante Gemini Intelligence, activable con la tecla lateral o por voz. En cámara, una cámara de 50 MP con ProVisual Engine ofrece la experiencia de selfies más avanzada del Flip, complementada por Flex Mode, Camcorder Grip con Zoom Rocker, Super Steady con Bloqueo horizontal, FlipShot y Mirror view.

IA, seguridad y disponibilidad

Gracias al ecosistema de One UI 9.0, la línea suma el nuevo panel AI Assistant Activity para dar visibilidad centralizada sobre las automatizaciones de IA y la protección de Knox Vault. Los tres modelos entran en preventa hoy en una amplia gama de colores (incluyendo tonos exclusivos web) acompañados de una prueba de 6 meses de Google AI Pro con 5 TB de almacenamiento de cortesía.

Preventa

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Acerca de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspira al mundo y da forma al futuro con ideas y tecnologías transformadoras. La empresa está redefiniendo los mundos de los televisores, de la señalización digital, de los smartphones, de los wearables, tabletas, electrodomésticos, así como de los sistemas de red, la memoria, el LSI de sistemas y la fundición. Samsung también está avanzando en tecnologías de imagen médica, soluciones de climatización y robótica, al tiempo que crea productos innovadores para automoción y audio a través de Harman. Con su ecosistema SmartThings, la colaboración abierta con sus socios y la integración de la inteligencia artificial en toda su cartera, Samsung ofrece una experiencia conectada inteligente y sin fisuras. Para conocer las últimas noticias, visita la sala de prensa de Samsung en news.samsung.com.