Seguros Vivir Ahora es UniVivir Seguros

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Nos complace anunciar que Seguros Vivir inicia una nueva etapa bajo el nombre UniVivir, como parte de su integración al Grupo Financiero UniBank, tras la adquisición del 100 % de sus operaciones en Panamá el pasado 20 de mayo de 2025

Esta transformación representa mucho más que un cambio de nombre: es el reflejo de una visión estratégica, orientada a consolidar un grupo financiero integral que ofrece soluciones bancarias, bursátiles, fiduciarias y de seguros bajo el propósito de ser sólidos, ágiles y digitales, con cercanía y visión de largo plazo.

Una propuesta de valor renovada para nuestros socios estratégicos, esta evolución representa nuevas oportunidades de colaboración, expansión y sinergias que impulsan el crecimiento conjunto. Para nuestros proveedores, reafirmamos nuestro compromiso con relaciones transparentes y sostenibles. Y para nuestros colaboradores, esta nueva etapa abre caminos de desarrollo profesional en un entorno dinámico y transformador.

UniVivir: una marca con propósito

UniVivir es más que una nueva identidad, representa la evolución de nuestra promesa de valor, consolidando una marca con propósito enfocada en proteger lo que más valoran las personas y empresas. A través de soluciones ágiles, simples y empáticas, conectamos innovación con cercanía, bajo principios de ética, responsabilidad y confianza. UniVivir es el aliado estratégico que acompaña cada etapa de la vida, facilitando decisiones con claridad y compromiso.

En el marco de esta transformación estratégica, nos es grato anunciarles la designación de Juan Carlos Alain Arjona como nuevo Gerente General de UniVivir. Su sólida trayectoria en el sector financiero, su visión de liderazgo y su compromiso con la excelencia serán fundamentales para fortalecer esta nueva etapa. Reafirmamos nuestro compromiso con brindar soluciones de protección confiables, innovadoras y centradas en las necesidades de nuestros asegurados, guiados por los valores que distinguen al Grupo Financiero UniBank.