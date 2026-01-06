SEMM se convierte en patrocinador oficial de la Federación Panameña de Fútbol

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Es la unión de dos instituciones que comparten valores como la disciplina, el trabajo en equipo y el compromiso con Panamá.

SEMM, empresa líder en asistencias médicas en Panamá, anuncia la formalización de su alianza con la Federación Panameña de Fútbol (FPF), convirtiéndose oficialmente en patrocinador oficial de la institución, tras la firma realizada el pasado 23 de diciembre.

En la mesa principal estuvieron Fernando Arce, presidente encargado de FPF, junto a Mauricio Cyjon, Director Ejecutivo de SEMM y Jorge Cyjon, Presidente y Fundador de SEMM.

“Gracias al Servicio de Emergencia Médica Móvil (SEMM) por creer en Panamá, por creer en nuestro fútbol y por caminar junto a nosotros hacia nuevos y mayores logros”, mencionó Fernando Arce, presidente encargado de la Federación Panameña de Fútbol (FPF).

“Para nosotros, este es un patrocinio que trasciende, ya que no sólo hablamos de un apoyo a nuestras Selecciones Nacionales, en sus ramas Masculinas y Femeninas, aquí hablamos de un apoyo que también beneficiará a todas nuestras ligas federadas, desde la Liga Panameña de Fútbol, Liga PROM, Liga Juvenil, pasando a cada uno de los torneos que organiza nuestro departamento de Fútbol Aficionado y sus Ligas Provinciales”, agregó.

“Hoy es un día muy especial para nosotros. No solo porque firmamos un patrocinio, sino porque hacemos realidad un sueño que veníamos construyendo desde hace muchos años: formalizar una alianza basada en valores que compartimos profundamente como el compromiso, la disciplina, el trabajo en equipo y el amor por Panamá”, expresó Mauricio, director de SEMM Panamá.

“Acompañar a la Federación Panameña de Fútbol representa mucho más que presencia de marca. Representa creer en el deporte como una herramienta poderosa para unir al país, inspirar a nuestros jóvenes y recordarnos que cuando trabajamos juntos, somos capaces de lograr cosas extraordinarias. Esta alianza permite que todo el ecosistema del fútbol panameño —desde las ligas infantiles y formativas hasta las selecciones nacionales de alto rendimiento— cuente con acompañamiento médico y atención de emergencias de alta calidad y de nivel mundial”, agregó.

Con más de 32 años de trayectoria, SEMM se ha consolidado como un referente regional en el sector de la salud extrahospitalaria, destacándose por su capacidad de respuesta, innovación constante y compromiso con el paciente. En los últimos años, la empresa ha experimentado un crecimiento sostenido, fortaleciendo su infraestructura, su flota de ambulancias y su equipo médico altamente especializado.

Esta alianza estratégica con FPF refuerza el compromiso de SEMM con la seguridad, la prevención y la atención médica oportuna en escenarios de alta exigencia como el deporte de alto rendimiento. A través de este patrocinio, SEMM brindará respaldo médico especializado en actividades y eventos oficiales, contribuyendo al bienestar de atletas, cuerpos técnicos y personal vinculado al fútbol panameño.

Esta alianza representa mucho más que un patrocinio. Es la unión de dos instituciones que comparten valores como la disciplina, el trabajo en equipo y el compromiso con Panamá. En SEMM estamos orgullosos de acompañar a la FPF y de seguir respaldando el desarrollo del deporte nacional con estándares médicos de primer nivel.

Con esta alianza, SEMM reafirma su liderazgo como empresa referente en asistencias médicas en Panamá, fortaleciendo su posicionamiento institucional y su compromiso con iniciativas que promueven la salud, el deporte y el desarrollo del país.