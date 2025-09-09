Singular Wealth Management reafirma la conexión humana como sello de su propuesta de valor

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

De la mano del conferencista internacional Victor Küppers, reconocido por su capacidad de inspirar a través de mensajes sencillos pero transformadores, Singular Wealth Management celebró el evento “Vivir y trabajar con alegría”, un encuentro diseñado para conectar a las personas con el poder de la actitud como motor de cambio.

Küppers, autor de libros como El efecto actitud y Vivir la vida con sentido, ha compartido escenario con miles de personas en Europa y Latinoamérica y ha colaborado con compañías globales como Coca-Cola, Bayer, HP, Nestlé e IKEA. Su experiencia lo ha consolidado como una de las voces más influyentes en temas de liderazgo, entusiasmo y desarrollo humano, llevando siempre un mismo mensaje: la diferencia entre una vida rutinaria y una vida plena está en la actitud con la que elegimos enfrentar cada día.

Con un estilo cercano, dinámico y cargado de ejemplos prácticos, Küppers enfatizó que “no se trata de hacer cosas extraordinarias, sino de hacer lo ordinario de manera extraordinaria”. Una reflexión que resonó en una audiencia diversa que vivió una jornada de inspiración y conexión.

La invitación a este encuentro también permitió a un grupo de clientes vivir de primera mano lo que distingue a Singular: una manera de acompañar que no se limita a resultados financieros, sino que busca generar inspiración, confianza y comunidad. Para ellos, compartir esta experiencia junto al equipo y a personas cercanas a la firma fue una oportunidad de conectar con la filosofía que impulsa cada acción de la organización.

Para Singular Wealth Management, esta experiencia fue más que una conferencia: fue una manifestación de su ADN organizacional, que apuesta por el entusiasmo, la excelencia y la cercanía humana como pilares de su propuesta de valor.

“Más allá de las finanzas, lo que nos guía es el amor por servir: escuchar, comprender y responder con soluciones que reflejen las necesidades de cada cliente. Esa capacidad de empatía y personalización es nuestro verdadero diferenciador”, destacó Sergi Lucas, CEO de Singular Wealth Management.

Este enfoque no solo fortalece la cultura interna, sino que también permea en la forma en que Singular se relaciona con quienes confían en la firma. Al promover una visión que une resultados financieros con propósito y bienestar, la organización genera vínculos de confianza y relaciones más profundas. Cada interacción se convierte en una oportunidad de demostrar que la gestión patrimonial también puede ser un ejercicio de cercanía, empatía y visión compartida.

Con iniciativas como “Vivir y trabajar con alegría”, Singular Wealth Management consolida su identidad y proyecta hacia el futuro una visión clara: ser un referente en gestión patrimonial que une innovación financiera con liderazgo humano en Panamá, Latinoamérica y Europa. Este encuentro reafirma esa visión de liderazgo: ser diferentes por diseño y singulares por naturaleza, construyendo una marca que inspira actitudes, genera confianza y trasciende más allá de lo financiero.