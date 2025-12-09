Sofistic, la empresa líder en ciberseguridad del grupo Cuatroochenta, estrena oficina en Panamá

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Contenido de Marcas CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Comprometidos con la ciberseguridad en los sectores clave de Panamá para poner el conocimiento de sus expertos al servicio de organizaciones y profesionales. Sofistic ha presentado a los clientes sus nuevas oficinas en el edificio Midtown de la calle 74, en el Corregimiento de San Francisco de la Ciudad de Panamá, en un exitoso evento de inauguración al que han asistido gerentes y vicepresidentes de tecnología y CISOs de compañías líderes en el sector financiero, retail y de las infraestructuras críticas, como Global Bank, Banistmo, Grupo Motta y Telered, entre otros. La empresa líder en ciberseguridad del grupo Cuatroochenta profundiza de esta manera en su implantación en el país después de más de 15 años de trayectoria.

Atlantis SOC de Sofistic en Panamá.

El nuevo Centro de Operaciones de Seguridad, Atlantis SOC, fue la instalación que más interés despertó entre los asistentes. Con 20 puestos para sus técnicos especializados, Atlantis SOC ofrece el servicio MDR (Manage Dectection and Response) de más alto nivel para monitorear y responder con inmediatez a los incidentes de seguridad de sus clientes, gracias a la cobertura 24/7 que garantizan sus equipos homólogos en España y Colombia, apoyándose en las soluciones de inteligencia artificial más avanzadas.

De izquierda a derecha, los CISOs Alejandro González (Global Bank), Luzbelia Bejarano (Pacific Bank), Jorge Freiburghaus (Banco General), Eddy Fortoul (Banco General), Rosabel Henríquez (BICSA), Juan Paris (BPR Bank), Janithza Marcucci (Regional Manager Sofistic), Xavier Carrera (Banistmo), Mar López (CEO Sofistic), José Rico (Metrobank), Isaías Izaguirre (CredicorpBank) y Roberto Bárcenas (Atlantic Security Bank).

“Estas nuevas oficinas son un paso natural dentro de la estrategia de expansión de Sofistic en la región. Panamá fue nuestra primera operación y hoy en día es la más grande, consolidando nuestra presencia y liderazgo. Este hito reafirma nuestro compromiso con el país y con la región de ofrecer un servicio más cercano, más ágil y más robusto”, destacó la panameña Janithza Marcucci, regional manager de Sofistic en Latinoamérica, quien estuvo acompañada en el evento por la CEO de Sofistic, Mar López; el fundador de la compañía y actual CIO de Cuatroochenta, Ángel López; el CEO de Cuatroochenta, Alfredo. R. Cebrián; y el presidente del Consejo de Administración del grupo tecnológico, Vicente Montesinos.

Equipo de Sofistic en la nueva oficina en Panamá.

“Gracias a nuestros clientes”

Tanto Mar López como Ángel López aprovecharon la inauguración para agradecer a los clientes su confianza desde los inicios de Sofistic en Panamá en 2014, así como el esfuerzo y la implicación de todo el equipo de la empresa panameña, formado ya por más de 45 profesionales. Cebrián y Montesinos confirmaron la apuesta firme y de futuro por la ciberseguridad y por Panamá del grupo tecnológico, cotizado en la bolsa española de empresas emergentes desde 2020 (BME Growth), como clave en el crecimiento constante de la compañía.

Sofistic es una compañía multinacional de ciberseguridad avanzada dedicada a proteger gobiernos, corporaciones e infraestructuras críticas. Con un enfoque centrado en la investigación constante del estado del arte, Sofistic propone y aplica la estrategia y la tecnología más adecuadas para anticiparse, detectar y responder a las ciberamenazas más complejas. La sede central de la compañía en América Latina está en Ciudad de Panamá, ofreciendo servicios de Inteligencia de Amenazas, Detección y Respuesta Gestionada (MDR), Seguridad Ofensiva y Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC).