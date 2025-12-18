Soluciones Seguras reafirma su Liderazgo Regional

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Soluciones Seguras, líder en ciberseguridad en Centroamérica, concluyó con gran éxito una nueva edición de su Cybersecurity Regional Tour, el que ya tiene más de 20 años de estar organizando para sus usuarios y socios de negocios. Este evento que reunió a más de 300 profesionales, entre aliados estratégicos, usuarios y colaboradores, para abordar los principales retos, tendencias y soluciones que marcarán el rumbo de la seguridad digital en 2026.

En cuatro localidades —Honduras, Guatemala, Panamá y Costa Rica— reunimos a usuarios, aliados estratégicos y expertos en un diálogo profundo sobre innovación, amenazas emergentes y alianzas tecnológicas efectivas. Consolidándose como una plataforma regional clave para el intercambio de conocimiento, la actualización en tendencias de ciberseguridad y el fortalecimiento de alianzas con clientes y socios globales.

Los asistentes pudieron conocer de primera mano los desafíos emergentes en ciberseguridad para 2026, incluyendo el auge de las amenazas potenciadas por inteligencia artificial y la importancia de adoptar enfoques integrales de prevención y respuesta ante ataques.

“Este tour anual reafirma nuestro compromiso con la región y con cada uno de nuestros clientes, a quienes acompañamos con soluciones robustas y alianzas estratégicas para enfrentar un entorno digital en constante evolución”, expresó Eli Faskha, CEO de Soluciones Seguras.

La gira culminó en cada país con un cóctel de clausura, donde los asistentes compartieron un espacio de networking, entretenimiento y celebración que reforzó los lazos de colaboración con clientes y socios.

Con el Cybersecurity Regional Tour 2025, Soluciones Seguras reafirma su liderazgo y visión a futuro, apostando por una región más segura, conectada y resiliente frente a los desafíos de la era digital. Porque sabemos que empresas protegidas, son empresas tranquilas.

¿Está su negocio preparado para el 2026?

Para el 2026, las organizaciones enfrentarán un entorno donde IA, datos e identidades serán el nuevo perímetro de seguridad.

Sabías que…

La IA generativa será usada tanto para defender como para atacar. La identidad será el principal vector de ataque (usuarios, máquinas y APIs). Los datos se moverán entre nubes, SaaS y modelos de IA. Los ataques serán más rápidos, automatizados y difíciles de detectar. La prevención ya no es suficiente sin inteligencia y respuesta continua

Para más información, visita nuestro sitio web https://www.sseguras.com o escríbenos a info@sseguras.com