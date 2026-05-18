Sucasa Estate Developers presenta Baula Residences en Amador: un nuevo ícono de bienestar, arte y naturaleza en Panamá

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Contenido de Marcas CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Grupo SUCASA, con más de 55 años de trayectoria y más de 35,000 viviendas entregadas en Panamá, anunció oficialmente el lanzamiento de Baula Residences, el primer proyecto de su nueva marca Sucasa Estate Developers, dedicada a desarrollar propuestas de alto perfil en el mercado inmobiliario.

Ubicado en Amador, un punto privilegiado que combina historia, vistas únicas y un entorno natural excepcional, Baula Residences se concibe como “un rincón único en Panamá donde el bienestar forma parte del paisaje”. El proyecto contará con 96 residencias diseñadas por la firma Arango+ Arquitectos, integrando arquitectura contemporánea, sostenibilidad y experiencias enfocadas en la calidad de vida.

Entre sus amenidades destacan:

- Rooftop con jacuzzi y vistas al mar, el Canal y el Puente de las Américas.

- Piscina semiolímpica, gimnasio y áreas de yoga y pilates.

- Coworking, social kitchen y chill lounge.

- Espacios pet friendly y facilidades para paddle board y bicicletas.

Compromiso con el arte y la sostenibilidad

Baula Residences trasciende lo inmobiliario para convertirse en un proyecto con propósito, conformado por 82 apartamentos. Contará con una escultura monumental en bronce del artista Armando Granja, que será ícono de la entrada al residencial. Además, Sucasa Estate Developers anunció su apoyo con un patrocinio por 4 años a la Fundación Tortuguias, dedicada a la protección de las tortugas marinas en Panamá, incluyendo la especie Baula, una de las más grandes del mundo.

El proyecto se encuentra en proceso de certificación EDGE, que avala la eficiencia energética, hídrica y de materiales, reafirmando el compromiso de la empresa con la sostenibilidad y la reducción de impacto ambiental.

“Baula es mucho más que un edificio: es un lugar donde la arquitectura se fusiona con la naturaleza y el bienestar, creando un oasis de tranquilidad y sofisticación. Representa la incursión de Grupo Sucasa en el segmento premium, apalancándonos sobre nuestra esencia de confianza y solidez, que siempre nos ha caracterizado”, señaló Diego Quijano Durán, vicepresidente de Sucasa Estate Developers.

Grupo SUCASA es una subsidiaria 100% de UNESA (Unión Nacional de Empresas, S.A.), una sociedad tenedora que cotiza en la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) desde 1996. UNESA es un conglomerado con operaciones diversificadas en bienes raíces, hotelería, restaurantes, financiera, alquiler y venta de equipo y alquiler de áreas comerciales e industriales. Cuenta con un patrimonio de US$362.5 millones y activos totales por US$486.3 millones al 31 de diciembre de 2024 según sus estados financieros auditados por KPMG. Desde 1967 ha cumplido de manera ininterrumpida con sus obligaciones financieras. Además, Grupo SUCASA es un emisor de deuda desde 1983 cuando incursionó por primera vez en los mercados de capitales con una emisión colocada en Nueva York. Con este lanzamiento, Grupo Sucasa abre un nuevo capítulo en su historia.

Para más información:

@baularesidences

baularesidences.com

baula.info@unesa.com