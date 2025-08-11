Sucre Arias Reyes: trayectoria que se transforma

Tradición, innovación y ética son los pilares que tres abogados clave de la firma destacan como motores de evolución. Un recorrido desde sus raíces hasta sus áreas más técnicas y modernas.

Carlos Iván Sucre: Estrategia y visión empresarial

Socio de Sucre Arias Reyes.

Carlos Iván Sucre creció el entorno familiar donde se fundó esta firma legal, y la ha visto crecer desde sus inicios en un espacio adaptado en casa de sus abuelos hasta consolidarse como un estudio reconocido.

Con una formación legal y una mirada empresarial, Carlos Iván ha impulsado proyectos clave como la inversión tecnológica a tres años y la expansión hacia nuevas regiones y sectores. Destaca que la firma busca no solo brindar asesoría jurídica, sino acompañar integralmente los retos de los clientes.

“Estamos invirtiendo en tecnología, pero también en capital humano. Nos interesa llegar a otros mercados y adaptarnos a las necesidades de sectores estratégicos como turismo y logística.”

Reconoce el aporte de las nuevas generaciones de abogados en ese proceso de evolución: ideas frescas, dinamismo y apertura a nuevos enfoques.

Para él, el reto es mantener los principios fundacionales sin quedarse estáticos. “La única constante es el cambio. Adaptarnos y anticiparnos es lo que nos permite seguir vigentes y relevantes.”

Ernesto Arias: Liderazgo con raíces firmes

Socio fundador de Sucre Arias Reyes.

Entró como pasante, dos años después de la fundación de la firma. Su compromiso y liderazgo convirtieron a Ernesto Arias en uno de los pilares de Sucre, Arias y Reyes. Hoy representa esa fusión entre tradición, ética y apertura al cambio que define al estudio abierto en 1969.

Para Arias, no basta con tener los valores escritos en un cuadro bonito colgado en la pared. Hay que vivirlos todos los días. Eso incluye una vocación de servicio al cliente, frente a una clientela que hoy espera prontitud, honorarios razonables y soluciones reales.

Insiste en la ética como principio rector. Desde su rol actual, su enfoque está en guiar con el ejemplo a las nuevas generaciones. Ve en las nuevas tecnologías una oportunidad para ser más eficientes. “Somos una firma con tradición, pero sin miedo al cambio. El reto es avanzar sin perder el rumbo”.

Verónica Nativí: Liderazgo técnico-regulatorio

Socia de Sucre Arias Reyes.

Verónica Nativí ingresó en 1994 luego de completar estudios de maestría en Europa. Desde entonces ha desarrollado su carrera en distintas áreas legales y administrativas, aportando a la evolución de la firma desde un enfoque técnico, estratégico y humano.

Lidera el área de Asuntos Regulatorios, que ha consolidado con una visión interdisciplinaria: “Hemos integrado lo legal, lo técnico y lo regulatorio, lo que nos permite incursionar en sectores complejos como el farmacéutico, agroindustrial y de dispositivos médicos.”

Desde su rol como mentora, acompaña a los abogados jóvenes con guía y diálogo. “La clave está en crear sinergias entre generaciones, pero los principios del derecho y la ética siguen siendo los mismos”.

Para ella, una de las principales exigencias de los clientes hoy es que el asesoramiento legal se base en una comprensión integral de su negocio. “Ya no basta con conocer la norma. Hay que entender el mercado, los procesos y el impacto comercial de cada decisión, como si hiciéramos una radiografía. Eso nos permite ofrecer un servicio estratégico e integral”, afirma con convicción.