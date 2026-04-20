También este año Ciao Ragazzi representa a Panamá en el Campeonato Mundial de la Pizza, conquistando el Top 10 mundial

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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Gran orgullo para Ciao Ragazzi, que también este año ha representado a Panamá en el prestigioso Campeonato Mundial de la Pizza (PIZZA WORLD CHAMPIONSHIP) celebrado en Parma (Italia), considerado la competencia más importante del mundo en el sector de la pizza.

El evento reúne cada año a los mejores profesionales del arte de la pizza y en esta edición contó con la participación de más de 800 pizzeros provenientes de todas partes del mundo, confirmándose como el principal punto de referencia internacional en términos de calidad, técnica e innovación.

En este contexto de altísimo nivel, Ciao Ragazzi llevó con orgullo el nombre de Panamá entre los protagonistas de la competencia, obteniendo resultados de gran prestigio a nivel mundial. El resultado más destacado se alcanzó en la categoría Pizza Sin Gluten, donde Ciao Ragazzi obtuvo el 10º lugar a nivel mundial, entrando en el TOP TEN mundial, además de lograr el 1º lugar en Latinoamérica en esta categoría.

Excelentes posiciones también en las otras categorías: 18º lugar a nivel mundial en la categoría Pizza en Pala, alcanzando el TOP 50 mundial y el 2º lugar en Latinoamérica, 63º lugar a nivel mundial en la categoría Pizza Clásica, entrando en el TOP 100 mundial y obteniendo el 9º lugar en Latinoamérica. Estos resultados confirman un camino de crecimiento que ya había sido reconocido a nivel internacional.

El año pasado, de hecho, Ciao Ragazzi recibió un importante reconocimiento en Nápoles con el prestigioso premio Pizza Stellata, destacando una vez más la calidad del trabajo realizado por el equipo. Gracias a este reconocimiento, Ciao Ragazzi también fue invitado a participar en uno de los eventos más prestigiosos del panorama italiano, el Festival de Sanremo 2026, símbolo de excelencia y visibilidad internacional.

Participar en competencias y eventos de este nivel significa compararse con los mejores profesionales del sector, profundizar en las técnicas de elaboración, innovaciones en las masas y la selección de las mejores materias primas. Representar a Panamá en un contexto internacional tan prestigioso es motivo de gran satisfacción para todo el equipo de Ciao Ragazzi, que continúa invirtiendo en formación e investigación con el objetivo de ofrecer a sus clientes un producto cada vez más auténtico, innovador y de la más alta calidad.

Estos resultados demuestran el compromiso constante con la excelencia y refuerzan la misión de Ciao Ragazzi: llevar la verdadera tradición de la pizza italiana también a Panamá, manteniendo estándares cada vez más elevados. Un logro importante que compartimos con todos nuestros clientes, quienes cada día eligen la calidad, la pasión y la profesionalidad de nuestro trabajo.