Tecnología que crece contigo y música sin límites: Samsung trae los Galaxy A57 5G y A37 5G con 3 meses de Spotify gratis

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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Los nuevos Galaxy A57 5G y A37 5G llegan al país dotados de IA práctica, durabilidad épica y cámaras inteligentes. Y como premio a la preferencia, Samsung une fuerzas con Spotify para ofrecer hasta 3 meses de Premium gratis a usuarios de estos modelos y de los Galaxy A17 y A07.

Samsung Electronics enciende la emoción tecnológica con el lanzamiento de los Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G, la generación más evolucionada de la serie Galaxy A, e indiscutiblemente la más vendida en Latinoamérica. Estos smartphones traen inteligencia artificial al alcance de todos, mayor resistencia para el día a día y promesas de convenientes actualizaciones. Es un compañero que simplifica tu vida y eleva tus momentos.

Como oferta de lanzamiento, Samsung regala hasta tres meses de Spotify Premium a quienes compren estos nuevos Galaxy A57 5G, A37 5G, y a quienes posean los modelos Galaxy A17 y A07. Imagina música sin anuncios, descargas offline y playlists perfectas para tus momentos. La música se convierte en el corazón de tu experiencia Galaxy.

IA que simplifica y optimiza

Estos Galaxy A57 5G y A37 5G integran Inteligencia Asombrosa mejorada, tu aliada para tareas diarias sin esfuerzo. La función Voice Transcription es una novedad en la aplicación Grabadora de Voz, transcribe y traduce rápidamente las grabaciones de llamadas o convierte el audio del correo de voz en texto. Es el asistente perfecto que te facilita revisar detalles importantes de reuniones, conferencias o llamadas. Con AI Select, pulsa Edge Panel para Arrastrar y Soltar en el diseño de Múltiples Ventanas, lo que permite a los usuarios mover fácilmente las imágenes a Samsung Notes o al Photo Editor para una edición más rápida y una mayor productividad. ¡Eso es multitarea nivel pro!

Y por si fuera poco, cuentan con cámaras y un rendimiento superior que acompañan cada una de tus retos diarios y tus eventuales aventuras. Puedes capturar momentos nítidos con cámaras potenciadas por IA: ajusta luz, color y enfoque al instante, edita objetos no deseados sin apps extra.

Durabilidad y actualizaciones para el futuro

Estos smartphones no solo brillan hoy, sino que evolucionan contigo. Porque te garantizan seis generaciones de actualizaciones del sistema operativo y seis años de actualizaciones de seguridad, lo que garantiza una experiencia vigente y confiable por más tiempo.

Los nuevos Galaxy A57 5G y A37 5G combinan un diseño elegante con un rendimiento optimizado para multitarea, entretenimiento y creación de contenido. Su batería de larga duración y la carga rápida permiten acompañar el ritmo diario sin interrupciones, mientras que la pantalla ofrece una experiencia visual inmersiva tanto en interiores como en exteriores. Además, cuentan con certificación IP68, que los protege contra agua y polvo, aportando mayor tranquilidad en el uso cotidiano.

El Galaxy A57 5G destaca con procesador Exynos turbo para gaming fluido y edición pro, mientras el A37 5G ofrece batería de 5.000 mAh que dura todo el día en modo extremo. Diseños slim con colores vibrantes (Awesome Navy, Iceblue) se adaptan a tu estilo, resisten caídas y brillan en exteriores con Super AMOLED. Sin dudas, ofrecen un rendimiento optimizado a usuarios que no se detienen.

Eduardo Amador, Director de Experiencias Móviles de Samsung Ecuador, lo describe con claridad: “Tecnología que crece contigo, más inteligente, duradera y accesible. La serie Galaxy A representa nuestra visión de ofrecer tecnología que realmente aporte valor a la vida de los usuarios de Centroamérica y el Caribe”.

Desbloquea tu amor por la música

La alianza Samsung-Spotify pone la música en el centro de tu dispositivo: podrás redescubrir playlists o encontrar hits nuevos para cada ánimo y cada ocasión. Para acceder a Spotify Premium, solo debes adquirir un dispositivo Galaxy A participante (Galaxy A57, Galaxy A37, Galaxy A17 o Galaxy A07), luego acceder a la aplicación Samsung Members[1], buscar la oferta disponible en la plataforma en la pestaña de Beneficios, crear o acceder a una cuenta de Spotify y, finalmente, activar el beneficio dentro del período promocional (abril de 2026 a abril de 2027). Y si ya tienes Spotify Premium, podrás ganar hasta dos meses extra.

Con Spotify Premium, con más de 290 millones de suscriptores a nivel mundial, los usuarios de los dispositivos Samsung Galaxy A ya mencionados pueden acceder a una experiencia de audio más completa y personalizada. Sin anuncios, podrán descargar y disfrutar contenido offline y recibir recomendaciones personalizadas.

Renato Shiratsu, Director Senior de Marketing para Samsung América Latina, celebra: “Democratizamos experiencias personalizadas, elevando tu pasión por la música. Al anunciar esta alianza con Spotify, damos un paso más para elevar la vivencia con nuestro ecosistema y potenciar la inmersión del consumidor con las melodías de su preferencia”.

[1] La activación del beneficio se realiza a través de Samsung Members, una aplicación preinstalada en los dispositivos Galaxy A participantes.