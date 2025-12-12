Texaco alcanza 100 estaciones a nivel nacional y consolida su liderazgo en el mercado

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.



Chevron Panamá a través de su marca Texaco, alcanzó un hito histórico con la incorporación de su estación de servicio número 100, consolidando así su liderazgo en el sector energético. Este logro se suma a 87 años de operación ininterrumpida en Panamá, marcados por una trayectoria de inversión estratégica, expansión sostenida e innovación orientada al servicio de millones de panameños.

Desde sus inicios en 1938 en la provincia de Colón, Texaco ha acompañado la evolución del país con una red que no solo crece, sino que se transforma para responder a las nuevas expectativas del consumidor generado más de 1,500 empleos directos e indirectos en todo el territorio nacional, contribuyendo de manera significativa al dinamismo económico, al crecimiento de comunidades y al fortalecimiento del sector servicios.

La estación número 100 constituye un nuevo punto de inflexión en la estrategia de expansión de Texaco, reflejado en instalaciones más seguras, infraestructura completamente renovada, sistemas de iluminación optimizados y un diseño que eleva de manera notable la experiencia del cliente.

Este avance se integra a un proceso de modernización integral que abarca la actualización de la imagen corporativa en todas las estaciones del país, un cambio visual y operativo que redefine la interacción de la marca con sus usuarios. Bajo el concepto “Evolucionamos para seguir brillando”, las estaciones adoptan un diseño más eficiente, sofisticado y plenamente alineado con estándares internacionales, reafirmando el compromiso de Texaco con la innovación continua y la excelencia operacional.

“Alcanzar las 100 estaciones es la reafirmación de nuestro compromiso con el crecimiento sostenido de Panamá. Cada nueva estación representa inversión estratégica, generación de empleos y el fortalecimiento de oportunidades” Comentó Doriana Hun, Gerente de Chevron Panamá además agregó “Este logro impulsa nuestra determinación de seguir modernizando la red, elevando los estándares de servicio y consolidando el papel de Texaco como un aliado clave en la movilidad y el desarrollo del país. Continuaremos avanzando con una visión de largo plazo, aportando valor real y sostenible a millones de panameños”.

Este crecimiento se sustenta en una de las plataformas energéticas más sólidas y estratégicas del país. Chevron administra la terminal de combustibles más grande de Panamá y opera un portafolio de 13 productos esenciales para sectores clave como el transporte, la aviación, la logística, el comercio y los servicios. Esta infraestructura le permite garantizar un suministro estable y confiable que abastece a más del 85% del mercado, contribuyendo directamente a la movilidad diaria de millones de personas.

Complementando esta capacidad operativa, la innovación ocupa un lugar central en su propuesta de valor. Los combustibles aditivados con Techron® ofrecen un desempeño superior desde el primer uso. Este diferenciador ha sido determinante tanto para usuarios particulares como para flotas comerciales que requieren eficiencia, rendimiento y confiabilidad en cada recorrido.

Más allá de su crecimiento comercial, la apuesta de Texaco en Panamá también se refleja en su inversión social y comunitaria. A través de programas educativos, ambientales y de voluntariado corporativo, la empresa ha beneficiado a más de 40,000 jóvenes en áreas STEAM, ha capacitado a más de 3,000 docentes, y mantiene alianzas con organizaciones como FUNDESTEAM, Junior Achievement y Fundación Emprendamos para impulsar la innovación, el liderazgo y el emprendimiento local. En materia ambiental, Texaco desarrolla iniciativas de reforestación y reciclaje, con la participación activa de más del 80% de sus colaboradores en jornadas de voluntariado. Estos esfuerzos consolidan su compromiso con aportar valor social sostenido y contribuir al desarrollo integral de las comunidades donde opera.

Con la incorporación de la estación 100 y la renovación de su imagen en todo el país, Chevron con su marca Texaco avanza con una estrategia que integra infraestructura de última generación, innovación permanente y un enfoque profundo en la excelencia del servicio. Este logro no solo reafirma su liderazgo en el sector energético, sino que consolida su papel como un aliado estratégico para la movilidad, la competitividad y el desarrollo económico del país proyectando así un futuro de crecimiento sostenido, impulsando oportunidades para las comunidades y acompañando, con visión y solidez, el progreso de Panamá.

Acerca de Chevron