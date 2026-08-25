Tu hogar siempre a la temperatura ideal

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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En 2026, mantener un ambiente confortable durante todo el año y preparar su hogar para las próximas estaciones calurosas, que prometen ser intensas en Latinoamérica, no se trata solo de la capacidad de refrigeración. También se trata del poco esfuerzo que se requiere para mantener un alto nivel de comodidad.

Hay una buena razón para ello: Los hogares inteligentes han cambiado silenciosamente nuestras expectativas de la vida cotidiana. Las lavadoras optimizan sus ciclos automáticamente y los refrigeradores nos ayudan a gestionar nuestras existencias de alimentos. Más que nunca, la mejor tecnología para el hogar es aquella que funciona en segundo plano, simplificando las rutinas sin exigir atención adicional para que podamos aprovechar al máximo cada día.

¿Pero qué pasa con los aires acondicionados? Si bien son esenciales para mantenerse cómodo durante los meses más calurosos, su mantenimiento nunca ha sido fácil. De hecho, limpiar los filtros, preocuparse por los olores, verificar si hay moho y programar el mantenimiento pueden convertir rápidamente la refrigeración en una tarea más, o peor aún, impedir que enciendas el aire acondicionado.

Bespoke AI WindFree Pro: hace que el mantenimiento sea más fácil que nunca

El aire acondicionado Bespoke AI WindFree Pro de Samsung* aborda la experiencia del usuario desde un ángulo completamente nuevo. Ha sido diseñado para funcionar como un sistema de refrigeración inteligente y de bajo mantenimiento que ayuda a reducir el esfuerzo necesario para mantener el aire de su hogar fresco y confortable.

Con el sistema Bespoke AI WindFree Pro, Samsung introduce pasos de fácil mantenimiento, un conjunto de funciones que ayudan a mantener automáticamente el aire acondicionado. Al reducir la molestia de tener que cambiar constantemente el modo o verificar manualmente si hay acumulación de suciedad o malos olores, permiten que la comodidad de la refrigeración sea más fluida y sin estrés durante todo el verano.

Freeze Wash: manténgase limpio e higiénico

La función Freeze Wash funciona de la siguiente manera: En primer lugar, congela rápidamente el intercambiador de calor, para cubrirlo de escarcha. A continuación, introduce aire que descongela el hielo, creando un efecto de lavado con agua que ayuda a eliminar la suciedad y la contaminación, incluyendo el 95% de los microorganismos.** Finalmente, una vez terminado el lavado, se seca cualquier resto de humedad. ¿La mejor parte? Este proceso se puede realizar cuando no estés en casa con el modo Unoccupied Auto Clean, y el sistema Bespoke AI WindFree Pro te avisará cuando sea el momento de usar esta función.***

La imagen es solo para fines ilustrativos.

** Los resultados de las pruebas han sido verificados por Intertek, una agencia internacional de pruebas e inspección, y los resultados reales pueden variar según el entorno de uso. Método de prueba: Se aplicaron bacterias a la superficie del intercambiador de calor y se activó la función WashClean. La tasa de reducción se calculó promediando los valores medidos a partir de tres muestras. Prueba de bacterias: Escherichia coli (Escherichia coli ATCC 8739), Staphylococcus aureus (Staphylococcus aureus ATCC 6538)

*** Se puede configurar en la aplicación SmartThings disponible para dispositivos Android e iOS. Las notificaciones están disponibles cuando se está conectado a Wi-Fi y a una cuenta Samsung.

Así, si una familia se va de viaje de fin de semana en pleno verano, Freeze Wash puede activarse aunque no haya nadie en casa. Para cuando regresen, el aire acondicionado ya habrá completado su ciclo de limpieza y se habrá secado internamente, lo que contribuirá a que la casa se sienta más fresca y confortable cuando decidan encenderlo.

Auto Clean: mantén la humedad controlada

Una vez finalizado el funcionamiento del aire acondicionado, la función Auto Clean seca automáticamente el intercambiador de calor mediante un proceso trifásico.**** En primer lugar, elimina la humedad interna mediante la aplicación de una suave brisa durante diez minutos. A continuación, tras verificar la temperatura y la humedad internas,***** utiliza el sistema de refrigeración WindFree™ durante diez minutos. Finalmente, verifica una vez más la temperatura y la humedad, y repite el proceso de enfriamiento durante otros diez minutos si es necesario.****** ¿El resultado? Mayor prevención contra las bacterias y los malos olores que tienden a acumularse después de usar el aire acondicionado.

La imagen es solo para fines ilustrativos.

Ese tipo de automatización puede marcar una diferencia notable en las rutinas cotidianas. Por ejemplo, para los jóvenes profesionales que llegan tarde a casa después del trabajo, la función Auto Clean hace que sea más fácil relajarse en una habitación fresca, sin tener que preocuparse por cambiar el modo de refrigeración al final del uso.

Diagnóstico mediante IA: mantén tu sistema sin adivinar

El aire acondicionado Bespoke AI WindFree Pro puede monitorearse y diagnosticarse a sí mismo, proporcionando sugerencias cuando se necesita mantenimiento. El sistema utiliza inteligencia artificial para verificar todo, desde los niveles de refrigerante hasta los sensores y los motores de las unidades interior y exterior, mientras que la función Home Care de SmartThings también realiza un seguimiento del estado del filtro.

La imagen es solo para fines ilustrativos.

Esto puede resultar especialmente útil para las personas que necesitan recordatorios o consejos adicionales sobre su aire acondicionado, como dueños de mascotas o padres de niños pequeños. Las notificaciones de mantenimiento anticipado pueden ayudar a evitar que descubran problemas de rendimiento durante una ola de calor, cuando más que nunca necesitan una refrigeración óptima.

El automantenimiento también es más fácil

Por supuesto, Samsung no ha eliminado por completo el mantenimiento manual, pero lo ha simplificado considerablemente. La nueva Easy Open Blade se abre sin necesidad de herramientas adicionales, lo que permite a los usuarios limpiar cómodamente los micro-orificios WindFree™ y también la cuchilla interior de la unidad.

La cuchilla desmontable permite una fácil limpieza interna. La imagen es solo para fines ilustrativos.

En lugar de un filtro de repuesto desechable, Bespoke AI WindFree Pro incorpora un filtro lavable que se puede extraer fácilmente y enjuagar bajo el grifo. Incluso con lavados y secados regulares, el filtro se puede utilizar de forma semipermanente, lo que le permite mantenerlo limpio y preocuparse menos por los costos de mantenimiento.

El filtro antibacteriano de cobre, ubicado en la parte superior exterior, se puede extraer y limpiar fácilmente. La imagen es solo para fines ilustrativos.

Mejor ambiente en el hogar, menos complicaciones

En definitiva, el enfoque de Samsung refleja un cambio más amplio que se está produciendo en los hogares inteligentes actuales. La gente quiere electrodomésticos que funcionen bien y que a la vez reduzcan el tiempo dedicado a las tareas domésticas.

Bespoke AI WindFree Pro ofrece todo esto de manera integral al combinar funciones de limpieza automatizadas, monitoreo impulsado por IA y un acceso más fácil para el mantenimiento manual en un solo sistema.

¿Conclusión? Todos coinciden en que la mejor tecnología para el hogar inteligente elimina silenciosamente cosas de nuestra lista de tareas pendientes. Y eso es precisamente lo que el aire acondicionado Bespoke AI WindFree Pro puede hacer en tu hogar este verano.

* La disponibilidad y las funciones pueden variar según el modelo, la región y el país. Modelo aplicable: AR80H*********

** Los resultados de las pruebas han sido verificados por Intertek, una agencia internacional de pruebas e inspección, y los resultados reales pueden variar según el entorno de uso. Método de prueba: Se aplicaron bacterias a la superficie del intercambiador de calor y se activó la función WashClean. La tasa de reducción se calculó promediando los valores medidos a partir de tres muestras. Prueba de bacterias: Escherichia coli (Escherichia coli ATCC 8739), Staphylococcus aureus (Staphylococcus aureus ATCC 6538)

***Se puede configurar en la aplicación SmartThings disponible para dispositivos Android e iOS. Las notificaciones están disponibles cuando se está conectado a Wi-Fi y a una cuenta Samsung.

**** Los modelos sin modo WindFree™ utilizarán un proceso de 2 pasos (3 minutos de flujo de aire automático y 7 minutos de flujo de aire alto).

***** Solo los modelos WindFree™ verifican la humedad interna.

******El tiempo de Auto Clean variará dependiendo del estado del aire acondicionado.